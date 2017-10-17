Руководство Уральского государственного экономического университета уличили в заключении госконтрактов с близкими родственниками. Об этом «URA.RU» рассказал знакомый с ситуацией источник, пожелавший остаться неназванным.
По данным сайта «Госзатраты», ООО «Творческое объединение «Глобусфильм» в марте и августе 2017 года становилось победителем конкурсов, организатором которых выступал УрГЭУ. В первом случае это был контракт «на производство пропагандистских или рекламных кинофильмов» на сумму в 299 700 рублей; во втором — на «услуги по копированию видеозаписей» на 168 000 рублей.
Одним из учредителей и директором «Глобусфильма», как указано на сайте «Контур.Фокус», является Краснов Валерий. По словам источников агентства, это отец проректора УрГЭУ Романа Краснова. Он, к слову, с 2002 по 2010 год работал редактором Творческого объединения. Об этом говорится на сайте вуза.
Сам Роман Валерьевич в разговоре с журналистом «URA.RU» лишь отметил, что данные по госзакупкам находятся в открытом доступе и все законно, а вот комментировать родственную связь с руководителем фирмы-победителя не стал. Дозвониться до творческого объединения не удалось.
«Если цена рыночная, то заключение госконтракта осуществлялось на законных основаниях. Определить этот параметр можно только путем поиска аналогичной услуги и сравнением цен. Так что здесь стоит говорить об аффилированности и несправедливости, нежели нарушении закона», — пояснил агентству юрист Иван Кадочников.