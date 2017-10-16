Ученые впервые поймали гравитационный сигнал от слившихся нейтронных звезд, а также впервые в истории зафиксировали отклик во всех диапазонах электромагнитного спектра. Об этом сообщили в ИКИ РАН.
Сигнал зарегистрирован 17 августа 2017 года.Обсерватории Advanced LIGO и Virgo объявили об обнаружении гравитационных волн (возмущений пространства-времени) от слияния двух нейтронных звезд. Последнее событие также удалось зарегистрировать в электромагнитном диапазоне с помощью более 70 наземных и космических телескопов. Слияние данных нейтронных звезд, как полагают ученые, породило килоновую, которая, в частности, испустила короткий гамма-всплеск, чье существование ранее теоретически предсказывалось.Событие произошло на расстоянии 130 миллионов световых лет от Земли. В открытии принимало участие сразу несколько научных групп из России: ИКИ РАН, МГУ, ИПФ РАН.
«Это, действительно, выдающееся открытие — мы впервые зарегистрировали гравитационные волны и мощное гамма-излучение от одного и того же космического объекта. Раньше такого никогда не случалось: мы увидели явные признаки слияния нейтронных звёзд, — пояснил «Газете.ru» ученый из ИКИ РАН.
Существование гравитационных волн — предсказание общей теории относительности. Ранее гравитационные волны обнаруживались исключительно от слияния черных дыр.