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16 октября 2017
20:49  16 октября 2017 1

Астрономы впервые уловили волны пространства-времени от слияния нейтронных звезд

Космос, планеты, лесные пожары, ураган, природные катаклизмы, космос, астрономия, планеты, галактика
От слияния нейтронных звёзд появилось мощное гамма- излучениеФото: depositphotos.com © URA.RU

Ученые впервые поймали гравитационный сигнал от слившихся нейтронных звезд, а также впервые в истории зафиксировали отклик во всех диапазонах электромагнитного спектра. Об этом сообщили в ИКИ РАН.

Сигнал зарегистрирован 17 августа 2017 года.Обсерватории Advanced LIGO и Virgo объявили об обнаружении гравитационных волн (возмущений пространства-времени) от слияния двух нейтронных звезд. Последнее событие также удалось зарегистрировать в электромагнитном диапазоне с помощью более 70 наземных и космических телескопов. Слияние данных нейтронных звезд, как полагают ученые, породило килоновую, которая, в частности, испустила короткий гамма-всплеск, чье существование ранее теоретически предсказывалось.Событие произошло на расстоянии 130 миллионов световых лет от Земли. В открытии принимало участие сразу несколько научных групп из России: ИКИ РАН, МГУ, ИПФ РАН.

«Это, действительно, выдающееся открытие — мы впервые зарегистрировали гравитационные волны и мощное гамма-излучение от одного и того же космического объекта. Раньше такого никогда не случалось: мы увидели явные признаки слияния нейтронных звёзд, — пояснил «Газете.ru» ученый из ИКИ РАН.

Существование гравитационных волн — предсказание общей теории относительности. Ранее гравитационные волны обнаруживались исключительно от слияния черных дыр.

Рита Теркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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