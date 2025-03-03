Фильм с российскими актерами лидирует по числу «Оскаров»

Режиссер Шон Бейкер стал победителем премии «Оскар» за лучшую режиссуру фильма «Анора», где снимались российские актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн. О победе Бейкера объявил актер Киллиан Мерфи.
«Анора» получила уже третий «Оскар» на этой церемонии. Номинантами на звание лучшего режиссера были Брэйди Корбет, представивший картину «Бруталист», Джеймс Мэнголд, автор проекта «Боб Дилан: Никому не известный», Жак Одиар с фильмом «Эмилия Перес» и Корали Фаржа, которая сняла «Субстанцию».
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