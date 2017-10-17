11:07 17 октября 2017 0

Кто именно стал автором идеи, пока не известно (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители Челябинска активно обсуждают в социальных сетях прикрытый старым стулом вместо люка колодец. Снимок появился в сообществе «Регион 74» во «ВКонтакте».

По словам автора снимка, колодец находится возле дома №44 по улице Агалакова. На фото действительно запечатлен приоткрытый колодец, который кем-то бережно прикрыт перевернутым старым стулом. Некоторые пользователи, к слову, оценили задумку, а кто-то отметил, что некоторые участки в городе [улицы Гагарина и Цвиллинга] при таком подходе можно полностью заставить стульями.

«На перечисленных улицах держитесь левого ряда, чтоб не влетать в ямы-колодцы», — отметил один из пользователей в комментариях к посту,

Ранее «URA.RU» сообщало о других случаях, когда жители столицы Южного Урала использовали мебель для исправления огрехов дорожников.