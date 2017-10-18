{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Голосовать в регионе просто некому. Это кошмар властей: избиратели уехали, а выписаться забыли
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,27
Динамика за 2 недели
Евро 67,36
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
18 октября 2017
19:14  18 октября 2017 0

«Рифмы лепишь, как для имбецилов». Бывшая жена Гордона попыталась обидеть Оксимирона. ВИДЕО

Катя Гордон обожает вступать в конфликтыФото: Википедия

Бывшая жена ведущего Александра Гордона — Катя Гордон — вызвала рэпера Оксимирона на баттл. Женщина написала рифмы-панчи и попыталась задеть гуру словесных поединков за живое.

Поэт-певица и юрист Гордон заявила, что пока Мирон Федоров (настоящее имя рэпера) красовался на сцене, к нему охладела даже его девушка.

«Рифмы лепишь совсем без разбора, как для имбецилов, но пока рисовался ты, даже баба твоя остыла. Собери свои стринги, словарик англо-русский и проваливай в стиле испуганной трясогузки», — говорит она в видеообращении.

Говоря об англо-русском словарике, Гордон намекает на недавнюю победу артиста в международном рэп-поединке, в котором Оксимирон одолел исполнителя из США.

«Ты попробуй не струсь оказаться со мной на баттлах», — заканчивает она. Сама девушка ранее признавалась, что вступать в конфликты с представителям шоу-бизнеса ей нравится. Она заявляет, что все пакости исходят от ее альтер-эго Гади Картон, пишет Life.

Иван Антонов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров