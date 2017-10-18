19:14 18 октября 2017 0

Катя Гордон обожает вступать в конфликты Фото: Википедия

Бывшая жена ведущего Александра Гордона — Катя Гордон — вызвала рэпера Оксимирона на баттл. Женщина написала рифмы-панчи и попыталась задеть гуру словесных поединков за живое.

Поэт-певица и юрист Гордон заявила, что пока Мирон Федоров (настоящее имя рэпера) красовался на сцене, к нему охладела даже его девушка.

«Рифмы лепишь совсем без разбора, как для имбецилов, но пока рисовался ты, даже баба твоя остыла. Собери свои стринги, словарик англо-русский и проваливай в стиле испуганной трясогузки», — говорит она в видеообращении.

Говоря об англо-русском словарике, Гордон намекает на недавнюю победу артиста в международном рэп-поединке, в котором Оксимирон одолел исполнителя из США.

«Ты попробуй не струсь оказаться со мной на баттлах», — заканчивает она. Сама девушка ранее признавалась, что вступать в конфликты с представителям шоу-бизнеса ей нравится. Она заявляет, что все пакости исходят от ее альтер-эго Гади Картон, пишет Life.