Часть россиян не сможет переводить себе и другим более 100 тысяч в месяц

С 15 мая 2025 года в России вступает в силу новый закон, ограничивающий максимальную сумму переводов между физическими лицами до 100 тысяч рублей в месяц для конкретной категории россиян. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка. Новый порядок вводится для борьбы с теневыми схемами вывода и обналичивания денег, в частности — деятельностью дропперов (пособников мошенников).
«С 15 мая вступает в силу новый закон, который ограничит возможности дропперов для вывода и обналичивания денег. Теперь они не смогут переводить себе и другим людям больше 100 тысяч рублей в месяц», — написали в telegram-канале Банка России. Назначение лимита в 100 тысяч рублей состоит в том, чтобы, с одной стороны, предоставить гражданам возможность осуществлять необходимые переводы, а с другой — предотвратить использование системы для вывода и обналичивания похищенных средств.
В случае необходимости перевода суммы, превышающей 100 тысяч рублей, гражданин должен лично посетить банковское отделение и предъявить паспорт или иной документ, подтверждающий его личность. Данная мера будет применяться исключительно к тем лицам, информация о которых содержится в базе данных Банка России, связанной с мошенническими операциями.
Ограничения не распространяются на платежи, осуществляемые в пользу юридических лиц. Таким образом, лицо, внесенное в базу данных Банка России, по-прежнему сможет оплачивать товары в розничных магазинах и на маркетплейсах, а также производить платежи за коммунальные и иные услуги с использованием банковских карт и онлайн-банкинга.
Ранее председатель Госдумы России Вячеслав Володин сообщил, что в ГД приоритетно рассмотрят закон об уголовном наказании для дропперов, пишет «Национальная служба новостей». По его словам, соответствующий документ уже передан на рассмотрение профильного комитета. Володин отметил, что предлагаемые изменения позволят существенно ограничить возможности злоумышленников по обналичиванию денежных средств, похищенных у граждан России.
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