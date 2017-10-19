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19 октября 2017
14:34  19 октября 2017 0

Жириновский назвал Собчак «фальшивым кандидатом»

Марафон
Лидер ЛДПР заявил, что участие телеведущей в выборах президента опасноФото: Владимир Андреев © URA.RU

На Всемирном фестивале молодежи и студентов лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал заявление Ксении Собчак о ее желании принять участие в выборах президента в 2018 году.

«Человек не объехал страну, ничего не знает, ничем не управлял. Не имеет соответствующих знаний. Это опасно просто… Никто ее не изберет. Это фальшивый, подставной кандидат», — цитирует Владимира Жириновского RT.

Ранее против участия Ксении Собчак в выборах высказался и лидер КПРФ Геннадий Зюганов, попросивший телеведущую не превращать кампанию в посмешище.

Игорь Чукреев
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