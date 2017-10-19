Жириновский назвал Собчак «фальшивым кандидатом»

Лидер ЛДПР заявил, что участие телеведущей в выборах президента опасно
На Всемирном фестивале молодежи и студентов лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал заявление Ксении Собчак о ее желании принять участие в выборах президента в 2018 году.
«Человек не объехал страну, ничего не знает, ничем не управлял. Не имеет соответствующих знаний. Это опасно просто… Никто ее не изберет. Это фальшивый, подставной кандидат», — цитирует Владимира Жириновского RT.
Ранее против участия Ксении Собчак в выборах высказался и лидер КПРФ Геннадий Зюганов, попросивший телеведущую не превращать кампанию в посмешище.