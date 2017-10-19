Зюганов призвал Собчак не превращать президентские выборы в посмешище

07:52 19 октября 2017 0

Геннадий Зюганов прокомментировал участие Ксении Собчак в выборах президента Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал телеведущую Ксению Собчак не превращать выборы президента России в марте 2018 года в посмешище и трагикомедию. Об этом он заявил, комментируя ее намерения участвовать в избирательной кампании.

«Я очень серьезно отношусь к людям, к стране, к избирателям, к выборам. Превращать это в трагикомедию нет смысла», — приводит «Федеральное агентство новостей» слова Зюганова, который также отметил, что него вышла книга «Отчет пошел», где он приводит высказывания «самых злобных русофобов». В том числе Собчак, которая ранее называла Россию и народ «генетическим отребьем».

В среду, 19 октября, напомним, Ксения Собчак заявила о своих планах участвовать в президентской кампании в 2018 году, призвав не бойкотировать выборы. Узнав об этом, светский обозреватель Божена Рынска весьма резко высказалась в отношении телеведущей, назвав ее «подлой гадиной» и «тварью».