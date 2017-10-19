{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Голосовать в регионе просто некому. Это кошмар властей: избиратели уехали, а выписаться забыли
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,57
Динамика за 2 недели
Евро 67,93
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
19 октября 2017
18 октября 2017
Главные новости Челябинской области
16:26  19 октября 2017 0

В Челябинске за неделю появились три новых Telegram-канала. Власти выполняют поручение Кремля

Социальная сеть Телеграмм Челябинск, социальная сеть, телеграмм, гербы челябинских муниципалитетов
Челябинскую область опутают сетью Telegram-каналовФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
все новости сюжета

Три новых информационных Telegram-канала появились в Челябинске за последнюю неделю. Как стало известно «URA.RU», часть из них — реакция областных властей на поручение Кремля о создании подобных каналов для формирования информационной повестки.

Канал Anoncer сообщает о том, какие мероприятия пройдут в Челябинске — от пресс-конференций до аппаратных совещаний. Более сотни пользователей подписаны на канад «Е-область», на котором выкладываются ссылки на сообщения СМИ, входящих в холдинг «Гранада пресс». Возобновилась работа канала «История. Уральская линия», проекта газеты «Южноуральская панорама», которая также курируется холдингом «Гранада пресс». Здесь выкладываются ссылки на материалы, связанные с историей области. Пользователей заинтересовало название канала «Е-бласть». Вспомнили о конфликте бывшего вице-губернатора Ивана Сеничева с ЧОП «Питон». В разговоре было упомянуто крепкое слово — «…я область».

«Каждый понимает это название в меру своей испорченности, — заявил „URA.RU“ директор холдинга „Гранада пресс“ Сергей Филичкин. — Мы имели в виду „электронную область“, использовав русифицированное название, у холдинга в разработке еще пять тематических Telegram-каналов». Сергей Филичкин не стал комментировать, что новые проекты — заказ от властей. «Это революционный шаг, который давно надо было предпринять», — пояснил он.

Отметим, в преддверии выборов президента РФ было анонсировано, что российские власти создадут на платформе Telegram около сотни политических каналов, которые будут формировать повестку в стране и в регионах. Летом пресс-служба губернатора Челябинской области запустила Telegram-канал «Молнии Дубровского».

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров