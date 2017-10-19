Три новых информационных Telegram-канала появились в Челябинске за последнюю неделю. Как стало известно «URA.RU», часть из них — реакция областных властей на поручение Кремля о создании подобных каналов для формирования информационной повестки.
Канал Anoncer сообщает о том, какие мероприятия пройдут в Челябинске — от пресс-конференций до аппаратных совещаний. Более сотни пользователей подписаны на канад «Е-область», на котором выкладываются ссылки на сообщения СМИ, входящих в холдинг «Гранада пресс». Возобновилась работа канала «История. Уральская линия», проекта газеты «Южноуральская панорама», которая также курируется холдингом «Гранада пресс». Здесь выкладываются ссылки на материалы, связанные с историей области. Пользователей заинтересовало название канала «Е-бласть». Вспомнили о конфликте бывшего вице-губернатора Ивана Сеничева с ЧОП «Питон». В разговоре было упомянуто крепкое слово — «…я область».
«Каждый понимает это название в меру своей испорченности, — заявил „URA.RU“ директор холдинга „Гранада пресс“ Сергей Филичкин. — Мы имели в виду „электронную область“, использовав русифицированное название, у холдинга в разработке еще пять тематических Telegram-каналов». Сергей Филичкин не стал комментировать, что новые проекты — заказ от властей. «Это революционный шаг, который давно надо было предпринять», — пояснил он.
Отметим, в преддверии выборов президента РФ было анонсировано, что российские власти создадут на платформе Telegram около сотни политических каналов, которые будут формировать повестку в стране и в регионах. Летом пресс-служба губернатора Челябинской области запустила Telegram-канал «Молнии Дубровского».