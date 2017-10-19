В тюменском поселке Винзили нашли еще одну собаку, которую пытали живодеры. Полумертвое животное с пробитой головой и удавкой на шее обнаружили неподалеку от места, где живут садисты, пытавшиеся вбить гвоздь в голову другой собаки.
Жители поселка 18 октября обнаружили собаку в тяжелом состоянии, над которой очевидно издевались садисты. Портал «Мегатюмень» пишет, что животное было спрятано под горой мусора в строительном мешке. Голова собаки предположительно была пробита гвоздем. Из раны ветеринары откачали около пяти миллилитров спинномозговой жидкости. На шее бедняги была удавка.
Измученное животное отправили в ветеринарную клинику, был организован сбор средств на лечение. Но спасти собаку не удалось. «Она была найдена в пяти минутах ходьбы от того места, где живут живодеры, которые два месяца назад вбивали гвозди в голову другой собаке», — рассказали волонтеры.
Как писало «URA.RU» ранее, в Тюменской области судят 31-летнего мужчину, который с собутыльниками чуть не убил собаку Линду. Они били ее табуреткой и молотком. Животное спасли соседи, вызвавшие полицию. Теперь одному живодеру грозит до двух лет лишения свободы. Второй садист объявлен в розыск — он не является жителем Тюмени.