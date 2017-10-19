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19 октября 2017
18 октября 2017
Главные новости Тюменской области
17:00  19 октября 2017 0

Под Тюменью садисты пробили собаке голову гвоздем и оставили умирать

Поселок Тазовский, Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, проход запрещен, закрытая территория, щенок, сторожевой пес, осторожно злая собака, охраняемая зона
Спасти изувеченную собаку от смерти не удалосьФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В тюменском поселке Винзили нашли еще одну собаку, которую пытали живодеры. Полумертвое животное с пробитой головой и удавкой на шее обнаружили неподалеку от места, где живут садисты, пытавшиеся вбить гвоздь в голову другой собаки.

Жители поселка 18 октября обнаружили собаку в тяжелом состоянии, над которой очевидно издевались садисты. Портал «Мегатюмень» пишет, что животное было спрятано под горой мусора в строительном мешке. Голова собаки предположительно была пробита гвоздем. Из раны ветеринары откачали около пяти миллилитров спинномозговой жидкости. На шее бедняги была удавка.

Измученное животное отправили в ветеринарную клинику, был организован сбор средств на лечение. Но спасти собаку не удалось. «Она была найдена в пяти минутах ходьбы от того места, где живут живодеры, которые два месяца назад вбивали гвозди в голову другой собаке», — рассказали волонтеры.

Как писало «URA.RU» ранее, в Тюменской области судят 31-летнего мужчину, который с собутыльниками чуть не убил собаку Линду. Они били ее табуреткой и молотком. Животное спасли соседи, вызвавшие полицию. Теперь одному живодеру грозит до двух лет лишения свободы. Второй садист объявлен в розыск — он не является жителем Тюмени.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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