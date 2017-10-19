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19 октября 2017
19:19  19 октября 2017 0

Порошенко намерен лишить депутатов неприкосновенности уже на следующей сессии в 2018 году

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Закон Порошенко может вступить в силу 1 января 2018 годаФото: пресс-служба президента Украины

Верховная Рада отправила законопроект об отмене депутатской неприкосновенности на экспертизу. Изучить документ предстоит Конституционному суду.

Суть законопроекта — исключить статью 80 основного закона, согласно которой депутатов не могут без согласия Рады привлечь к уголовной ответственности, задержать или арестовать. Депутатский иммунитет на Украине могут отметить уже на следующей сессии — в 2018 году, сообщает «Национальная служба новостей». Инициатива принадлежит президенту страны Петру Порошенко.

Принятие этого закона — основное требований так называемого «нового майдана», который проходит в центре Киева.

Александр Пономарев
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