06:08 20 октября 2017 0

Шоумен полностью скопировал образ журналистки, от одежды до манеры речи ФОТО: скрин YouTube

Шоумен Иван Ургант сделал пародию на предвыборный ролик телеведущей Ксении Собчак, которая ранее сообщила, что собралась баллотироваться в президенты России.

Телеведущий надел очки, парик с длинными светлыми волосами и синюю рубашку, полностью копируя образ Собчак. Ургант сделал двухминутную видеозапись в кухонном интерьере, как было в предвыборном ролике журналистки, передает «Газета.ru».

«Меня зовут Иван Ургант, мне 36 лет, хотя по-настоящему мне 35 лет. Но с другой стороны, мне 36», — обратился Ургант, намекая на нестыковки в названном Собчак возрасте в статье и видеоролике.

В конце видео шоумен заканчивает свое обращение с призывом голосовать за Урганта. «Иван Ургант. Против всех, да не всех!» — завершает он.

Напомним, что 18 октября Ксения Собчак объявила, что намерена участвовать в президентских выборах 2018 года. Она сообщила, что ее кандидатура в бюллетене фактически вернет графу «Против всех».