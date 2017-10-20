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20 октября 2017
19 октября 2017
Главные новости Москвы
06:08  20 октября 2017 0

Ургант высмеял Собчак, сняв пародию на ее предвыборный ролик. ВИДЕО

Шоумен полностью скопировал образ журналистки, от одежды до манеры речиФОТО: скрин YouTube
новость из сюжета:
Ксения Собчак идет в президенты
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Шоумен Иван Ургант сделал пародию на предвыборный ролик телеведущей Ксении Собчак, которая ранее сообщила, что собралась баллотироваться в президенты России.

Телеведущий надел очки, парик с длинными светлыми волосами и синюю рубашку, полностью копируя образ Собчак. Ургант сделал двухминутную видеозапись в кухонном интерьере, как было в предвыборном ролике журналистки, передает «Газета.ru».

«Меня зовут Иван Ургант, мне 36 лет, хотя по-настоящему мне 35 лет. Но с другой стороны, мне 36», — обратился Ургант, намекая на нестыковки в названном Собчак возрасте в статье и видеоролике.

В конце видео шоумен заканчивает свое обращение с призывом голосовать за Урганта. «Иван Ургант. Против всех, да не всех!» — завершает он.

Напомним, что 18 октября Ксения Собчак объявила, что намерена участвовать в президентских выборах 2018 года. Она сообщила, что ее кандидатура в бюллетене фактически вернет графу «Против всех».

Александр Черноскутов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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