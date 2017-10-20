20:05 20 октября 2017 0

Руководители УГМК остаются патриотами родного Урала Фото: Анна Майорова © URA.RU

Уральская горно-металлургическая компания 20 октября празднует день рождения. Сегодня крупнейшему уральскому холдингу исполнилось 18 лет.

УГМК была основана в 1999 году. Сейчас это крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. За прошедшие годы создателям холдинга удалось создать замкнутую технологическую цепочка по меди: от добычи сырья до производства готовой продукции на основе меди и ее сплавов. В составе УГМК — вторая по размерам в России угольная компания «Кузбассразрезуголь» с объемом добычи 45 млн тонн угля в год.

В холдинге работает более 80 тысяч сотрудников. Ежегодно в развитие производства вкладывается до 60 млрд рублей, в природоохранные мероприятия — более 3,5 млрд рублей в год. Больше 5,5 млрд рублей в год тратится на социальные программы и проекты по развитию территорий присутствия УГМК. При этом руководители УГМК остаются патриотами родного Урала, и штаб-квартира компании все эти годы находится в Верхней Пышме — городе-спутнике Екатеринбурга.

В составе холдинга более 40 предприятий Свердловской, Челябинской, Томской, Кемеровской, Оренбургской, Курганской, Кировской, Владимирской областей, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Башкортостан и других субъектов Российской Федерации. УГМК известна поддержкой главных спортивных клубов, вкладывает средства в культуру и строительство.

Руководитель пресс-службы УГМК Алексей Свалов на странице в Facebook написал поздравление для своей компании: «18 лет — это прекрасный возраст. Ты перестаешь сомневаться и выбираешь свой путь! Самостоятельно. С Днем рождения тебя, УГМК-Холдинг!».

Он рассказал «URA.RU», что компания отметит важную дату масштабным спортивным мероприятием. 21 октября на площадке Дворца спорта в Верхней Пышме пройдет финал конкурса «Семь-Я», в котором сразятся шесть семей из Свердловской, Оренбургской областей и Алтайского края. Гостями мероприятия станут артисты «Королевского цирка Гии Эрадзе».

«URA.RU» поздравляет УГМК с днем рождения и желает новых рекордов!