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11:09  23 октября 2017 0

Подержанные автомобили в Челябинске стали старше и дороже

Первый снег. Екатеринбург, первый снег, парковка, автомобили
Купить машину на Южном Урале дешевле, чем в среднем по странеФото: Александр Мамаев © URA.RU

За лето средняя цена на подержанные автомобили в Челябинской области выросла на 5% — до 473 тысяч рублей. Но это все еще ниже, чем в среднем по стране.

Средняя цена подержанного автомобиля по стране составляет 577 тысяч рублей, что на 18% выше, чем на Южном Урале, пишет портал Авто.ру, который изучил заявки своих пользователей. При этом за год в Челябинской области средний возраст продаваемой машины увеличился с 9 лет и 5 месяцев до 10 лет и 4 месяцев. В среднем по стране этот показатель составляет сейчас 10 лет и 2 месяца.

По количеству просмотров телефона продавца в объявлении, что говорит об интересе со стороны потенциальных покупателей, на сайте в Челябинской области лидирует Lada, следом за нее с большим отставанием идут Toyota, Volkswagen и Nissan

При этом самой продаваемой машиной на сайте стала Ford Focus, на долю которой приходится 2,8% всех предложений. Кроме того, в топ-10 по Челябинской области входят семь моделей Lada, а также Daewoo Nexia и Opel Astra.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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