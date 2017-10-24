Ельцин Центр нашел хитрую схему, чтобы рассчитаться с долгами перед регионом

12:03 24 октября 2017 0

Строительство Ельцин Центра обошлось примерно в 7 млрд рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Ельцин Центр до конца месяца обязан окончательно рассчитаться с долгами перед регионом. Иначе — штрафные санкции. Чтобы погасить проценты по кредиту, в ЕЦ придумали особую схему. Центр в счет долга передаст области помещения площадью 652 кв. метра. А потом эти площади ему вернут обратно в безвозмездное пользование.

Соответствующее решение было одобрено на заседании комитета свердловского Заксобрания по вопросам законодательства и общественной безопасности. Как ранее сообщало «URA.RU», фонд «Президентский центр Б. Н. Ельцина», курирующий в Екатеринбурге Ельцин Центр, погасил основной долг в два млрд рублей, который брал у Свердловской области на строительство и развитие. Но, как рассказал агентству член законодательного комитета Александр Коркин, центр должен выплатить еще проценты от кредита — 598,5 млн. рублей.

«Ельцин Центр предлагает два помещения общей стоимостью 600 млн. рублей. Но, как было объявлено на комитете, мы берем их на баланс через МУГИСО и тут же они отходят обратно центру в бессрочную аренду на безвозмездной основе. Формально ничего не меняется, а долг ликвидируется», — пояснил депутат. По его словам, он не согласен с такой сделкой. «600 млн руб. — это три детских сада в Екатеринбурге. А сегодня мы, по сути, берем на баланс балласт».

Теперь это решение должны одобрить на заседании Заксобрания, которое пройдет 31 октября. В Ельцин Центре не смогли оперативно прокомментировать, как они собираются распоряжаться помещениями, которые сначала передадут области, а потом вернут на основании безвозмездной аренды. Будут ли они отчислять в региональную казну арендную плату за них, также неизвестно. В ЕЦ пообещали прокомментировать ситуацию через час.