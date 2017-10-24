Холманских вызвал губернаторов обсудить, как людей вербуют террористы

Также полпреду расскажут о безопасности на дорогах
Полномочный представитель президента в УрФО Игорь Холманских в среду, 25 октября, проведет в Екатеринбурге заседание Коллегии по безопасности. На мероприятие приглашены и уральские губернаторы — они будут принимать участие посредством видеоконференции.
Согласно анонсу, заседание будет посвящено двум темам: противодействию вовлечению граждан в международные террористические организации и введению дополнительных мер по обеспечению безопасности на дорогах.
В качестве докладчиков приглашены начальник управления генпрокуратуры РФ в УрФО Юрий Турыгин и председатель Совета начальников территориальных органов МВД России в Уральском федеральном округе, начальник ГУ МВД РФ по Свердловской области Михаил Бородин.