19:23 24 октября 2017 0

Два департамента, курируемые Вадимом Дубичевым, схватились за право остаться «на плаву» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В преддверии очередной реформы правительства структурные подразделения администрации губернатора Свердловской области вынуждены бороться за существование. Источники «URA.RU» в резиденции сообщают о неформальном соревновании, которое устроили департамент по местному самоуправлению и департамент внутренней политики. Как утверждает инсайдер агентства, оба ведомства претендуют на звание самого информированного в части ситуации в муниципалитетах и оценки работы глав.

«Департамент по МСУ ведет на каждого [главу] личное дело — подключение к теплу, школы, ветхое жилье и тому подобное. Департамент внутренней политики старается получить информацию от неформальных лидеров — активистов и тех, кого принято называть городскими сумасшедшими. Впоследствии результаты работы предложат на суд губернатора, а от этого, возможно, даже будет зависеть и судьба структурного подразделения», — объяснил собеседник «URA.RU» в администрации главы региона.

Директор департамента по местному самоуправлению Наталья Соколова заверила, что «никакого соревнования между департаментами нет» и они оба «работают в рамках своих регламентов». «За нами закреплен мониторинг финансово-экономических показателей, мы отслеживаем то, что влияет на социально-экономическую ситуацию: пуск тепла, готовность школ и многие другие вещи. Мы готовим паспорт муниципального образования — в нем характеристики территории от протяженности дорог, числа детсадов и школ до количества СМИ в городе и многих других показателей. Какие-то вещи мониторятся ежедневно, какие-то раз в месяц, какие-то — периодами. Справки на основании этих паспортов используются в рамках встреч губернатора с главами муниципалитетов», — объяснила Соколова.

Дозвониться до главы департамента внутренней политики Антона Третьякова пока не удалось.

«У этих структур разные сферы деятельности, а потому они, работая, дополняют друг друга. У нас есть положение администрации губернатора, где четко прописаны полномочия самой администрации и ее структурных подразделений — все давным-давно устоявшееся и эффективно работающее», — пояснил курирующий оба департамента первый замглавы администрации свердловского губернатора Вадим Дубичев.

Впрочем, на условиях анонимности в аппарате администрации главы региона признались, что «выживет только самый эффективный из департаментов, а второй вольется в него на правах простого отдела».