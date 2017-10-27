13:37 27 октября 2017 0

Буран будет возить уральского Деда Мороза Фото: «Уральская резиденция Деда Мороза»

В резиденции уральского Деда Мороза пополнение — в Екатеринбург привезли двух северных оленей белой окраски. Это взрослый олень Буран и олененок-девочка Авка.

«Мы привезли оленей издалека, купили их за полторы тысячи километров от Екатеринбурга. Хозяин не хотел расставаться с Бураном. Он согласился его продать лишь после того, как мы купили у него 30 оленей обычной окраски», — рассказала «URA.RU» Наталья Скороходова, директор «Уральской резиденции Деда Мороза».

С Авкой оленевод расстался без особых проблем. Дело в том, что мама Авки погибла и ее выкормили в чуме из соски. В стаде без людей ей не выжить, поэтому белому олененку будет лучше у Деда Мороза, где о ней будут постоянно заботиться.

«Белых оленей нельзя назвать уникальными животными, но они по-прежнему встречаются редко. Один белый олень рождается примерно на двадцать оленей обычного окраса. На севере считается богатым и удачливым тот оленевод, у кого в стаде есть белый олень. На белом красиво смотрится упряжь, украшения, ленты. Упряжка из белых оленей стоит существенно дороже, чем обычная», — рассказал «URA.RU» Виктор Штро, к. б. н., директор арктического научно-исследовательского стационара.

По правилам оленей можно запрягать в упряжку не раньше годовалого возраста, чтобы они успели вырасти. Поэтому Авка пока будет отдыхать и набираться сил, а Бурану предстоит поработать. Приближается Новый год и уже началась подготовка Бурана бегать в упряжке. Ведь ему предстоит стать главным екатеринбургским новогодним оленем, Буран станет возить в санях Деда Мороза.

Кроме того, в упряжке, чтобы катать детвору в «Уральской резиденции Деда Мороза», планируют использовать олененка-акселерата. Ему всего пять месяцев, но он уже в холке достигает высоты 94 сантиметра и продолжает расти. Для сравнения, высота взрослого оленя разнится от 90 — до 120 сантиметров.

«Он еще маленький, но уже необычайно сильный. Надо дать тренировку мышцам», — объяснила Наталья Скороходова.

Об этом олененке «URA.RU» рассказывало, когда он родился. Тогда еще в «Уральской резиденции Деда Мороза» объявили конкурс среди екатеринбуржцев на имя для новорожденного. В итоге победило имя Черныш — у олененка белое пятно на лбу в виде месяца, белые ножки до колен и почти черный окрас всего тела.