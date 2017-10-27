{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Второй раз за 38 (!) дней. Что происходит?
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,76
Динамика за 2 недели
Евро 68,29
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
27 октября 2017
26 октября 2017
Главные новости Свердловской области
13:37  27 октября 2017 0

Редкий белый олень будет возить уральского Деда Мороза. ФОТО

Буран будет возить уральского Деда МорозаФото: «Уральская резиденция Деда Мороза»

В резиденции уральского Деда Мороза пополнение — в Екатеринбург привезли двух северных оленей белой окраски. Это взрослый олень Буран и олененок-девочка Авка.

«Мы привезли оленей издалека, купили их за полторы тысячи километров от Екатеринбурга. Хозяин не хотел расставаться с Бураном. Он согласился его продать лишь после того, как мы купили у него 30 оленей обычной окраски», — рассказала «URA.RU» Наталья Скороходова, директор «Уральской резиденции Деда Мороза».

С Авкой оленевод расстался без особых проблем. Дело в том, что мама Авки погибла и ее выкормили в чуме из соски. В стаде без людей ей не выжить, поэтому белому олененку будет лучше у Деда Мороза, где о ней будут постоянно заботиться.

«Белых оленей нельзя назвать уникальными животными, но они по-прежнему встречаются редко. Один белый олень рождается примерно на двадцать оленей обычного окраса. На севере считается богатым и удачливым тот оленевод, у кого в стаде есть белый олень. На белом красиво смотрится упряжь, украшения, ленты. Упряжка из белых оленей стоит существенно дороже, чем обычная», — рассказал «URA.RU» Виктор Штро, к. б. н., директор арктического научно-исследовательского стационара.

По правилам оленей можно запрягать в упряжку не раньше годовалого возраста, чтобы они успели вырасти. Поэтому Авка пока будет отдыхать и набираться сил, а Бурану предстоит поработать. Приближается Новый год и уже началась подготовка Бурана бегать в упряжке. Ведь ему предстоит стать главным екатеринбургским новогодним оленем, Буран станет возить в санях Деда Мороза.

Кроме того, в упряжке, чтобы катать детвору в «Уральской резиденции Деда Мороза», планируют использовать олененка-акселерата. Ему всего пять месяцев, но он уже в холке достигает высоты 94 сантиметра и продолжает расти. Для сравнения, высота взрослого оленя разнится от 90 — до 120 сантиметров.

«Он еще маленький, но уже необычайно сильный. Надо дать тренировку мышцам», — объяснила Наталья Скороходова.

Об этом олененке «URA.RU» рассказывало, когда он родился. Тогда еще в «Уральской резиденции Деда Мороза» объявили конкурс среди екатеринбуржцев на имя для новорожденного. В итоге победило имя Черныш — у олененка белое пятно на лбу в виде месяца, белые ножки до колен и почти черный окрас всего тела.

1/5
Авка пока еще совсем маленькая Фото: «Уральская резиденция Деда Мороза»

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров