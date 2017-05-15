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15 мая 2017
14 мая 2017
Главные новости Свердловской области
15:34  15 мая 2017 0

Уральцы выбирают имя для олененка Деда Мороза. ВИДЕО

Малыш, родившийся накануне, учится стоять на ногахФото: Наталья Скороходова

Екатеринбуржцы выбирают имя для новорожденного олененка из Уральской резиденции Деда Мороза.

Олениха по имени Луна из Уральской резиденции Деда Мороза принесла потомство. Правда, неизвестно, кого она родила — в резиденции пока не беспокоят молодую мать. На всякий случай выбирают и мужское и женское имя. «Предлагайте в комментариях к записи — имя для мальчика и имя для девочки (пока мы не подходили близко, чтобы не нарушить материнскую связь и поэтому не знаем, какой пол у олененка)», — написано в соцсети в группе Уральской резиденции Деда Мороза.

«У олененка белое пятно на лбу в виде месяца, белые ножки до колен и почти черный окрас всего тела. — рассказала „URA.RU“ Наталья Скороходова, директор Уральской резиденции Деда Мороза. — 28 мая в питомнике состоится праздник „Манная каша олененка“, на котором олененок впервые увидит гостей питомника, а гости — малыша».

Александр Лукманов
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