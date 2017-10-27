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27 октября 2017
26 октября 2017
Главные новости Свердловской области
14:32  27 октября 2017 0

На Урале женщина с двумя детьми отравилась газом и попала в реанимацию

Дымоход оказался разрушен и забит обломкамиФото: АО «ГАЗЭКС»

Стала известна предварительная причина отравления газом 33-летней женщины с двумя маленькими детьми. Версию озвучили в СКР по Свердловской области.

Несчастье случилось в квартире на улице Гагарина в городе Сухом Логе Свердловской области. Установлено, что используемое газовое оборудование находится полностью в исправном и работоспособном состоянии. При этом выявлено, что дымоход в доме, где пострадали люди, находился в крайне неудовлетворительном состоянии. Тяга в дымоходе отсутствует из-за того, что канал дымоудаления забит изнутри вследствие частичного обрушения. По имеющимся данным, обслуживание дымоходов и вентиляционных каналов осуществляется управляющей компанией.

«Техническое обслуживание газового оборудования в данной квартире проводилось в плановом порядке в феврале 2017 года. АО „ГАЗЭКС“ обратится в прокуратуру и департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области с требованием провести внеплановую проверку управляющих компаний Сухого Лога на предмет надлежащего содержания дымоходов и вентканалов в газифицированных домах», — сообщили в пресс-службе АО «ГАЗЭКС».

В результате ЧП женщина и дети попали в реанимацию, откуда после оказания помощи были переведены в терапевтическое отделение.

«Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет установлено, надлежащим ли образом проверялось газовое оборудование в данной квартире», — сообщила «URA.RU» Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

По факту отравления людей началась доследственная проверка сотрудниками СО СКР Богдановича.

«В случившемся усматриваются признаки состава преступления, подпадающего под статью «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — прокомментировал «URA.RU» Максим Чалков, помощник руководителя СКР по Свердловской области.

Александр Лукманов
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