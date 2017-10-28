{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Собчак предлагают выйти c поддержкой геев. Twitter ждут российские санкции. Единый день голосования перенесут.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,08
Динамика за 2 недели
Евро 67,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
28 октября 2017
27 октября 2017
Главные новости Москвы
00:38  28 октября 2017 0

Премьер-министр Испании сменил парламент и правительство Каталонии

Разгон несанкционированной акции протеста сторонников Алексея Навального на Площади Труда. Екатеринбург, каталония, флаг каталонии, референдум в каталонии
Рахой сообщил, что выборы в Каталонии назначены на 21 декабряФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил о решении распустить парламент заявившей сегодня о независимости Каталонии и назначить выборы на 21 декабря. Правительство Каталонии решением испанского премьера отправлено в отставку.

«Я распустил парламент Каталонии, выборы в автономном сообществе пройдут 21 декабря», — заявил премьер.

Рахой также сообщил, что принял решение уволить главу Каталонии Карлеса Пучдемона, его заместителя Ориола Жункераса и других членов регионального правительства, передает RT.

Напомним, правительство Каталонии объявило о независимости после решения парламента автономии. За отделение от Испании высказались 72 депутата, против — 10. Испанский сенат разрешил правительству страны прибегнуть к 155-й статье Конституции, позволяющей применить в отношении Каталонии особые меры, вплоть до смены руководства региона.

Александр Черноскутов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров