Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил о решении распустить парламент заявившей сегодня о независимости Каталонии и назначить выборы на 21 декабря. Правительство Каталонии решением испанского премьера отправлено в отставку.
«Я распустил парламент Каталонии, выборы в автономном сообществе пройдут 21 декабря», — заявил премьер.
Рахой также сообщил, что принял решение уволить главу Каталонии Карлеса Пучдемона, его заместителя Ориола Жункераса и других членов регионального правительства, передает RT.
Напомним, правительство Каталонии объявило о независимости после решения парламента автономии. За отделение от Испании высказались 72 депутата, против — 10. Испанский сенат разрешил правительству страны прибегнуть к 155-й статье Конституции, позволяющей применить в отношении Каталонии особые меры, вплоть до смены руководства региона.