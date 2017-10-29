Птица смяла нос американскому лайнеру. ФОТО

Самолет американской авиакомпании Delta Airlines, следовавший из Миннеаполиса в Чикаго, серьезно пострадал в результате столкновения с птицей. Неожиданная «встреча» произошла на высоте 30 тысяч футов. После столкновения на носу лайнера образовалась большая вмятина.
Фотография самолета после инцидента появилась в Twitter телеканала NBC. Птица врезалась в Boeing 757-200, когда тот заходил на посадку в международном аэропорту Чикаго Мидуэй. Несмотря на инцидент, приземление прошло успешно. Сейчас представители Delta Airlines оценивают ущерб, причиненный самолету. Какая именно птица нанесла лайнеру урон, не сообщается.
Ранее самолет авиакомпании «Белавиа» вынужден был вернуться в аэропорт Минска из-за столкновения со стаей птиц.