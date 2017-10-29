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29 октября 2017
28 октября 2017
13:15  29 октября 2017 0

Птица смяла нос американскому лайнеру. ФОТО

Малый Конный и Большой Конный полуострова (Уральская Куба), побережье Верх-Исетского пруда. Екатеринбург, лето, птица, речная крачка, чайка
Инцидент произошел в международном аэропорту ЧикагоФото: Александр Мамаев © URA.RU

Самолет американской авиакомпании Delta Airlines, следовавший из Миннеаполиса в Чикаго, серьезно пострадал в результате столкновения с птицей. Неожиданная «встреча» произошла на высоте 30 тысяч футов. После столкновения на носу лайнера образовалась большая вмятина.

Фотография самолета после инцидента появилась в Twitter телеканала NBC. Птица врезалась в Boeing 757-200, когда тот заходил на посадку в международном аэропорту Чикаго Мидуэй. Несмотря на инцидент, приземление прошло успешно. Сейчас представители Delta Airlines оценивают ущерб, причиненный самолету. Какая именно птица нанесла лайнеру урон, не сообщается.

Ранее самолет авиакомпании «Белавиа» вынужден был вернуться в аэропорт Минска из-за столкновения со стаей птиц.

Виктор Жуков
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© Служба новостей «URA.Ru»
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