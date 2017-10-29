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29 октября 2017
22:04  29 октября 2017 0

Безруков остановил спектакль в Екатеринбурге из-за пьяного зрителя

Пресс-конференция в АП
Актер не смог играть из-за пьяного хамаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Актер Сергей Безруков вынужден был прервать спектакль «Высоцкий. Рождение легенды», который был презентован на сцене Дворца молодежи 24 октября.

Причиной стало неадекватное поведение нетрезвого зрителя Владислава Корякина, который оскорблял актеров из зала и кричал, что труппа играет плохо. Также мужчина предпочел не раздеваться в гардеробе и прошел в зал прямо в верхней одежде, пишет портал «Е1».

После жалобы Сергея Безрукова, который приостановил спектакль, буйного нетрезвого зрителя вывели из зала, отмечают сотрудники культурного учреждения. Из-за того, что мужчина так и не успокоился, его передали силовикам.

Как утверждает задержанный, сотрудники Нацгвардии отвезли его в отдел полиции №9 по адресу: улица Крылова, 1а, где сильно избили. В итоге у мужчины зафиксировали травмы и наложили гипс на обе руки. Произошло это только 27 октября.

Сейчас Корякин написал заявление в Следственный комитет и Управление собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области.

В ГУ МВД по Свердловской области корреспонденту «URA.RU» сообщили, что 24 октября гражданин с такими данными в ОП №9 не доставлялся. При этом, если мужчина действительно обратился в подразделение СБ с заявлением, то будет организована проверка. При подтверждении фактов, изложенных заявителем, виновные должностные лица понесут предусмотренную законом ответственность. Если же факты не подтвердятся, то отвечать за свои действия будет уже сам гражданин.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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