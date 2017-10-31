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31 октября 2017
30 октября 2017
12:54  31 октября 2017 0

Осмаев, готовивший покушение на Путина, рассказал подробности о гибели жены

Терроризм, террористы , автомат, пули
Обстрел был покушением на них обоих, считает ОсмаевФото: depositphotos.com © URA.RU

Адам Осмаев, которого обвиняли в подготовке покушения на Владимира Путина, рассказал об убийстве его жены Амины Окуевой и нападении на них под Киевом.

Автомобиль, за рулем которого был Осмаев, начали обстреливать на железнодорожном переезде. «Все разлеталось вокруг меня, панель вся», — передает его слова «Федеральная служба новостей» со ссылкой на украинские СМИ. Одна из пуль попала в голову Окуевой, которая сидела рядом. Ранение оказалось смертельным.

По словам Осмаева, он проехал, сколько смог, и попытался оказать помощь жене. Он предположил, что обстрел был покушением на них обоих.

Как писало «URA.RU» ранее, автомобиль Осмаева обстреляли из кустов у поселка Глеваха Киевской области.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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