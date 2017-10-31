Осмаев, готовивший покушение на Путина, рассказал подробности о гибели жены

12:54 31 октября 2017 0

Обстрел был покушением на них обоих, считает Осмаев Фото: depositphotos.com © URA.RU

Адам Осмаев, которого обвиняли в подготовке покушения на Владимира Путина, рассказал об убийстве его жены Амины Окуевой и нападении на них под Киевом.

Автомобиль, за рулем которого был Осмаев, начали обстреливать на железнодорожном переезде. «Все разлеталось вокруг меня, панель вся», — передает его слова «Федеральная служба новостей» со ссылкой на украинские СМИ. Одна из пуль попала в голову Окуевой, которая сидела рядом. Ранение оказалось смертельным.

По словам Осмаева, он проехал, сколько смог, и попытался оказать помощь жене. Он предположил, что обстрел был покушением на них обоих.

Как писало «URA.RU» ранее, автомобиль Осмаева обстреляли из кустов у поселка Глеваха Киевской области.