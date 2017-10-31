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Шесть новых министров назначены в свердловское правительство
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31 октября 2017
30 октября 2017
Главные новости Свердловской области
13:14  31 октября 2017 0

Срочно! Свердловский губернатор Куйвашев назначил шесть новых министров

XV Межрегиональная выставка-ярмарка
В последний день октября губернатор сделал важные назначенияФото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании во вторник, 31 октября, назначил очередную часть свердловского кабинета министров.

Свои должности вернули министр строительства Михаил Волков, министр общественной безопасности Александр Кудрявцев, министр образования Юрий Биктуганов, министр транспорта Василий Старков, глава Госжилстройнадзора Алексей Россолов, министр АПК Дмитрий Дегтярев.

«С этого дня вы без приставки и. о. Что касается других министерств — в ближайшее время решения будут приняты», — завершил сегодняшние назначения Куйвашев.

Из-за отпусков и командировок на заседании правительства отсутствовали министр социальной политики Андрей Злоказов, министр культуры Светлана Учайкина, министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, министр промышленности Сергей Пересторонин, вице-губернаторы Сергей Зырянов и Сергей Швиндт.

Антон Ольшанников
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© Служба новостей «URA.Ru»
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