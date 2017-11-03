Мировые СМИ отреагировали на создание Овечкиным движения Putin Team

16:55 03 ноября 2017 0

На Западе не смогли обойти стороной заявление звезды спорта Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Крупнейшие мировые СМИ отреагировали на инициативу хоккеиста Александра Овекина создать общественное движение в поддержку президента России Владимира Путина. Спортсмен сообщил в Instagram, что назвал объединение Putin Team («Команда Путина»). Этот термин первыми начали использовать западные аналитики, называя им большую часть населения России, поддерживающую президента.

«Однако никто, похоже, не в состоянии назвать убедительные причины его стабильной популярности в России. На состоявшихся в сентябре муниципальных выборах кандидаты от Putin Team набрали от 64% до 89% голосов», — отметил бывший британский министр по делам Европы Денис Макшейн. Он сделал вывод, что Путина поддерживают националисты-консерваторы, живущие в небольших городах или в сельской местности — вдали от той среды, где обитает столичная мультикультурная либеральная элита. Теперь же Александр Овечкин решил использовать термин, чтобы показать западным аналитикам, что в действительности граждане России думают о Владимире Путине.

Фото: washingtonpost.com

The Washington Post описало его инициативу очень нейтрально. В статье рассказывается о том, что Овечкин создал новое движение, его позиция объясняется со ссылкой на его старые интервью. «В последнее время в Западной прессе я замечаю сравнение с командой Путина. И, знаешь, мне очень понравилось это сравнение. Лично я готов стать членом этой команды. Я никогда не скрывал своих отношений с нашим президентом, всегда открыто поддерживал его, — цитирует спортсмена издание. — Я просто поддерживаю свою страну, понимаете? Вот откуда я родом, мои родители живут там, все мои друзья. Как и все люди из разных стран, они поддерживают своего президента».

Агентство Reuters связало решение спортсмена с тем, что в последнее время президент увлекся хоккеем: «Вместе с бывшими советскими и российскими хоккеистами, министрами и знаменитостями шоу-бизнеса Путин основал свою собственную „НХЛ“ — ночную хоккейную лигу. И он часто выигрывает свои ежегодные кубки».

Sport illustrated, рассказывая об инициативе Александра Овечкина, также сделали акцент на хоккее. «Путин представился спортсменом, часто устраивающим хоккейные матчи с бывшими игроками НХЛ, которые позволяют ему кататься на коньках и забивать голы кулаками». Сайт sports.yahoo.com объяснил поступок хоккеиста патриотизмом спортсмена. «У меня хорошие отношения с русскими и с американцами. Поэтому я нейтралитет», — приводит сайт слова Овечкина.

Как писало «URA.RU» ранее, 2 ноября Александр Овечкин объявил о создании общественного движения в поддержку Владимира Путина.