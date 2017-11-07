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07 ноября 2017
06 ноября 2017
05:56  07 ноября 2017 0

Вице-губернатор Приморья подал в отставку

Пустые кресла, пинок под зад, сумасшедшие, отставка, пустое кресло, увольнение
Администрация региона уже объявила имя вриоФото: depositphotos.com © URA.RU
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Первый вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев [курировал на своем посту вопросы транспорта, дорожного хозяйства, промышленности и гражданской защиты] написал заявление по собственному желанию. Об этом во вторник, 7 ноября, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

«Первый вице-губернатор Приморья Василий Усольцев уволен по собственному желанию. Соответствующий приказ подписал временно исполняющий обязанности Губернатора края Андрей Тарасенко», — говорится в сообщении. Пока его обязанности исполнять будет вице-губернатор Алексей Сухов.

Прежний глава Приморья Владимира Миклушевского освободил должность 4 октярбря в связи с соответствующим указом президента России Владимира Путина. На посту губернатора его сменил Тарасенко, работавший ранее гендиректором ФГУП «Росморпорт».

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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