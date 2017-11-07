Журналист НТВ, екатеринбуржец Илья Ушенин, получил самые тяжелые ранения среди пострадавших при взрыве фугаса в Сирии, который случился 6 ноября. Телеканал «НТВ» сообщил, что жизни сотрудника в настоящее время ничего не угрожает.
«Из всех пострадавших самые тяжелые ранения у корреспондента НТВ Ильи Ушенина. У него осколочные ранения живота, сломаны пальцы на руках и пробито ухо. У оператора Тимура Воронова также осколочные ранения и перелом ноги. Но самое главное, как рассказали врачи, их жизни вне опасности», — говорится в сообщении, опубликованном НТВ.
Корреспондент Ушенин и оператор Воронов уже вернулись в Россию, пишет «Федеральное агентство новостей».
6 ноября четверо журналистов российских телеканалов «Звезда» и НТВ, а также пятеро военных получили ранения при взрыве управляемого фугаса в Сирии. Среди них оказался Илья Ушенин — бывший корреспондент свердловского «4 канала». Шеф-редактор новостей «Четверки» Елена Широкова в беседе с «URA.RU» выразила слова поддержки своему коллеге.