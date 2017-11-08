Главное культурное событие ХМАО посвятят любви

11:02 08 ноября 2017 0

Кинофестиваль «Дух огня» обзаведется новым проектом для зрителей Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня-2018» будет посвящен теме любви. Такое решение было принято на заседании оргкомитета под председательством губернатора Югры Натальи Комаровой, сообщили «URA.RU» в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

Уже 16 по счету фестиваль пройдет с 28 февраля по 4 марта 2018 года, его тема «Фильмы о любви!». «Определяя тему, мы отталкивались от того, что интересно зрителю. Мы вспомнили простую зрительскую логику, когда спрашивают человека: „Будем смотреть кино?“, а он в ответ: „Про что?“, „Про любовь“, „Про любовь будем!“. Это важная часть жизни и кинематографической профессии. Мы задумались о том, как за эти годы изменилось понятие любви, содержание того, что мы называем „фильм про любовь“? Этому и будет посвящен фестиваль», — прокомментировал президент кинофестиваля, режиссер Сергей Соловьев.

Тему любви анонсировал президент кинофорума Сергей Соловьев Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

В 2018 году во время кинематографического форума будет запущен новый культурно-просветительский проект — «Дух огня. Академия». «Его главная идея — это просвещение, образовательная функция, а также усиление наших возможностей, вовлечение в кинофестиваль как можно большего количества людей, как мастеров или дебютантов в области кино, так и зрителей», — отметила губернатор Наталья Комарова.

Проект будет состоять из двух курсов. Первый условно называется «Как смотреть кино». Югорского зрителя погрузят в замыслы режиссеров, сценаристов, научат понимать мизансцены. Второй — «Как снимать кино». Эта часть будет связана с реализуемым на территории региона проектом «Многовековая Югра», и курс будет интересен тем югорчанам, которые решат принять участие в создании микрофильмов.

Фестиваль в ХМАО традиционно посещают звезды российского шоу-бизнеса Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Мы хотим предложить жителям Югры сделать видеофильмы об истории своей семьи. У вас богатый историей край, здесь живут люди древних родов, живут потомки тех, кто приходил крестить эту часть Руси, ссыльных, причем со времен князя Меньшикова. Здесь предлагается и цикл лекций историков, которые расскажут, как надо искать и восстанавливать свою родословную, помогут тем, кто хочет этим заниматься. И лекции, как монтировать видеоматериал», — рассказала вице-президент кинофестиваля «Дух огня» Мария Зверева.

Площадки фестиваля будут организованы во всех муниципальных образованиях округа. В 2018-м году форум пройдет и в Санкт-Петербурге. Такое решение принято по итогам «Духа Огня-2017», который реализовывался и в Москве.

Отметим, третий год подряд «Дух огня» станет площадкой для кинематографистов из государств БРИКС. В новом году в рамках фестиваля пройдут Дни культуры и кино Индии. «Это интересная тема, совпадающая с межгосударственным проектом, касающимся Дней культуры и кино Индии в Российской Федерации. Это нужно учесть и синхронизировать наши планы с министерствами и ведомствами Правительства РФ», — отметила Наталья Комарова. «Дух огня» считается главным культурным событием ХМАО. В 2017 году мероприятия фестиваля посетили более 48 тысяч югорчан, из них свыше 19 тысяч — дети.