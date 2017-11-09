Администрация Перми завершила проверку в школе №31, где училась 14-летняя модель, погибшая в Китае. Выяснилось, что нарушений в дистанционном обучении подростка не было.
Во время своей работы в Китае девочка была переведена на дистанционное обучение. Школой, где она училась, заинтересовался Уполномоченный по правам человека Павел Миков. По его информации, гимназия фактически не работала с семьей. Свою проверку в школе провел и департамент образования Перми. Чиновники не согласились с выводами омбудсмена.
«По заявлению мамы с 1 сентября 2017 года для ученицы было организовано дистанционное обучение, определены восемь предметов и сроки сдачи самостоятельных работ. Образовательный процесс для обучающейся был организован с использованием системы „Электронный дневник“, как предполагает данная форма обучения. В течение октября учащаяся сдала учителям на проверку самостоятельные работу по ряду предметов. При организации обучения девочки педагоги постоянно поддерживали связь с родителями», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе городской администрации.
Юная пермячка занималась модельным бизнесом с 12 лет. В сентябре она во второй раз поехала на работу в Китай. Во время 13-часового модного показа девочке стало плохо — ее увезли в больницу с температурой под 40 градусов. Спустя два дня она скончалась. Официальной причиной ее смерти назвали инфекционное поражение нервной системы и сепсис.