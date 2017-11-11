{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Зюганова может заменить его внук. Губернаторов лишат мигалок. В ОНФ - самая масштабная в истории чистка.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,28
Динамика за 2 недели
Евро 68,98
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
11 ноября 2017
10 ноября 2017
09 ноября 2017
01:51  11 ноября 2017 0

Козицын вернул Свердловской области лидерство в деле, где раньше правил Челябинск. Эта тема еще и светится ночью. ФОТО

Начало учебного года в гимназии №212
Андрей Козицын реализовал очередной яркий проектФото: Анна Майорова © URA.RU

Агроподразделение УГМК вернуло Свердловской области лидерство в УрФО. Сегодня «УГМК-Агро» впервые показала свои новые теплицы. До этого самый крупный агрокомплекс в УрФО был в Челябинске — ООО «Чурилово» (25 га). Старые теплицы «УГМК-Агро», расположенные в поселке Садовый, занимали 12 гектаров. С открытием двух новых очередей свердловская компания претендует стать крупнейшей теплицей на Урале. Ее размеры превысят 30 футбольных полей.

Скоро рассаду высадят в новые теплицы
Фото: пресс-служба губернатора

Первая очередь уже готова. Это две огромные теплицы исключительно под помидоры и зелень общей площадью 17,6 гектаров. Жители Екатеринбурга узнали об их существовании еще месяц назад, когда в небе над городом появилось яркое свечение. Как «URA.RU» объяснили в компании, его вызывает отражение света, исходящего из теплиц. Дело в том, что для круглогодичного урожая растениям необходим постоянный источник света.

Если в старых теплицах компания получает порядка 42 килограммов овощей с квадратного метра, то в новых урожайность может доходить до ста килограммов. Как сообщили в УГМК-Агро, с вводом новой очереди агрокомбинат будет обеспечивать овощами 23% рынка Свердловской области, хотя сейчас занимает лишь 7,7%.

Первый сбор урожая планируется уже в декабре. В 2018 году компания намерена приступить к строительству аналогичного тепличного комбината площадью 6,8 гектаров для круглогодичного выращивания огурцов. После этого «УГМК-Агро» сможет обеспечивать овощами закрытого грунта 37% рынка Свердловской области.

Дополнительный источник света позволит овощам расти круглогодично
Фото: пресс-служба УГМК

Вместе с гендиректором холдинга УГМК Андреем Козицыным новые теплицы сегодня осмотрели сотрудник федерального Минсельхоза Петр Чекмарев и первый вице-губернатор области Алексей Орлов. «Этот комплекс, как сегодня модно говорить, — это космос, — заявил Чекмарев во время экскурсии. — Думаю, он является лучшим в России».

Первая очередь обошлась УГМК в 5,3 миллиарда рублей, из которых 20% выделил федеральный бюджет, 10% — областной.

Александр Пономарев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров