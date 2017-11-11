Агроподразделение УГМК вернуло Свердловской области лидерство в УрФО. Сегодня «УГМК-Агро» впервые показала свои новые теплицы. До этого самый крупный агрокомплекс в УрФО был в Челябинске — ООО «Чурилово» (25 га). Старые теплицы «УГМК-Агро», расположенные в поселке Садовый, занимали 12 гектаров. С открытием двух новых очередей свердловская компания претендует стать крупнейшей теплицей на Урале. Ее размеры превысят 30 футбольных полей.
Первая очередь уже готова. Это две огромные теплицы исключительно под помидоры и зелень общей площадью 17,6 гектаров. Жители Екатеринбурга узнали об их существовании еще месяц назад, когда в небе над городом появилось яркое свечение. Как «URA.RU» объяснили в компании, его вызывает отражение света, исходящего из теплиц. Дело в том, что для круглогодичного урожая растениям необходим постоянный источник света.
Если в старых теплицах компания получает порядка 42 килограммов овощей с квадратного метра, то в новых урожайность может доходить до ста килограммов. Как сообщили в УГМК-Агро, с вводом новой очереди агрокомбинат будет обеспечивать овощами 23% рынка Свердловской области, хотя сейчас занимает лишь 7,7%.
Первый сбор урожая планируется уже в декабре. В 2018 году компания намерена приступить к строительству аналогичного тепличного комбината площадью 6,8 гектаров для круглогодичного выращивания огурцов. После этого «УГМК-Агро» сможет обеспечивать овощами закрытого грунта 37% рынка Свердловской области.
Вместе с гендиректором холдинга УГМК Андреем Козицыным новые теплицы сегодня осмотрели сотрудник федерального Минсельхоза Петр Чекмарев и первый вице-губернатор области Алексей Орлов. «Этот комплекс, как сегодня модно говорить, — это космос, — заявил Чекмарев во время экскурсии. — Думаю, он является лучшим в России».
Первая очередь обошлась УГМК в 5,3 миллиарда рублей, из которых 20% выделил федеральный бюджет, 10% — областной.