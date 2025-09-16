В Екатеринбурге построят скоростную железную дорогу, которая будет проходить через Минск, Москву, Адлер и Рязань. За следующие шесть месяцев специалисты полностью разработают проект и представят президенту России Владимиру Путину, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.
«Общая протяженность будущих сетей должна составить свыше 4,5 тысячи километров. Благодаря этой инициативе еще сильнее сблизятся не только две наши столицы — магистрали пройдут от Москвы до дружественного нам Минска. Также до Екатеринбурга, Адлера, Рязани», — передает telegram-канал правительства РФ слова Мишустина.
По его словам, железная дорога откроет возможности более чем для 100 миллионов человек. «Проект окажет существенное влияние на экономику, социальную сферу и раскрытие туристического потенциала», — подчеркнул премьер-министр.
Этим летом в Свердловской области открыли долгожданный отрезок федеральной трассы М-12 «Восток» Ачит — Дюртюли, который проходит через Пермский край и ведет к Башкортостану. Корреспондент URA.RU проверил на себе платную дорогу, разузнав ее минусы, особенности и преимущества. Подробнее о «путинском автобане» — в материале агентства.
