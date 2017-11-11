08:36 11 ноября 2017 0

Силовики возбудили уголовные дела после массовых задержаний членов «Артподготовки» Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Москве открыли уголовные дела на членов запрещенного в России движения «Артподготовка».

Дело об организации террористического сообщества (часть 1 статьи 205.4 УК РФ) возбудили в отношении лидера организации Вячеслава Мальцева, пишет«Медиазона». Он сам не один раз говорил, что 5 ноября 2017 года в России должна произойти революция. Именно в этот день в центре Москвы стражами порядка были задержаны 302 человека. Было составлено 328 протоколов об административных правонарушениях.

Дело об участии в террористическом сообществе заведено на пятерых членов «Артподготовки»: Александра Свищева, Юрия Корного, Андрея Кептю и Надежду Петрову, а Андрея Толкачева также подозревают в подготовке теракта. ФСБ считает, что фигуранты дела начали готовиться к акции не позднее октября 2016 г. Они планировали использовать дымовые шашки, «коктейли Молотова» и оружие, чтобы совершить теракт, сообщает RT.

Для поджогов на Манежной площади рядом с Московским Кремлем один из участников организации передал другому бензин, который был разлит в пластиковые бутылки, пишет Nation news.