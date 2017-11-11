{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Зюганова может заменить его внук. Губернаторов лишат мигалок. В ОНФ - самая масштабная в истории чистка.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,28
Динамика за 2 недели
Евро 68,98
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
11 ноября 2017
10 ноября 2017
08:36  11 ноября 2017 0

После провала «революции» на Мальцева завели дело об организации террористического сообщества

Работа руками, айфон 8, скорая помощь, солнце, полиция, полицейский автомобиль, герб россии
Силовики возбудили уголовные дела после массовых задержаний членов «Артподготовки»Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Москве открыли уголовные дела на членов запрещенного в России движения «Артподготовка».

Дело об организации террористического сообщества (часть 1 статьи 205.4 УК РФ) возбудили в отношении лидера организации Вячеслава Мальцева, пишет«Медиазона». Он сам не один раз говорил, что 5 ноября 2017 года в России должна произойти революция. Именно в этот день в центре Москвы стражами порядка были задержаны 302 человека. Было составлено 328 протоколов об административных правонарушениях.

Дело об участии в террористическом сообществе заведено на пятерых членов «Артподготовки»: Александра Свищева, Юрия Корного, Андрея Кептю и Надежду Петрову, а Андрея Толкачева также подозревают в подготовке теракта. ФСБ считает, что фигуранты дела начали готовиться к акции не позднее октября 2016 г. Они планировали использовать дымовые шашки, «коктейли Молотова» и оружие, чтобы совершить теракт, сообщает RT.

Для поджогов на Манежной площади рядом с Московским Кремлем один из участников организации передал другому бензин, который был разлит в пластиковые бутылки, пишет Nation news.

Ольга Дудорова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров