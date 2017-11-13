18:41 13 ноября 2017 0

В «Пермгорэлектротрансе» сократят 65 водителей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Женщина — водитель трамвая в Перми — анонимно пожаловалась в соцсети на то, что вместо сокращения ее пытаются уволить по статье. По ее словам, такая участь ждет всех сотрудников, которые пытаются бороться за свои права.

«Пермогрэлектротранс» с 20 ноября планирует сократить 35 водителей трамваев и 30 водителей троллейбусов. Одна из сотрудниц пожаловалась на то, что руководство буквально замучило ее проверками, желая найти нарушения, чтобы уволить по статье или заставить написать заявление по собственному желанию, чтобы не выплачивать все положенные при сокращении компенсации.

«Руководство решило: зачем нам платить компенсацию, когда нас можно уволить за несуществующие или „высосанные из пальца“ проступки. Каждый день ездят с нами с камерами, чтобы зафиксировать нарушения. Уважаемые наши начальники, мне вас искренне жаль, вам приходится вставать в 4 утра, чтобы на машине сопровождать меня, когда я выезжаю на маршрут. Я качественно выполняю свои обязанности, соблюдаю ПДД, должностную инструкцию и ПТЭ, поэтому пришлось нашему руководству МУП „Пермгорэлектротранс“ пойти на крайние меры… Начали мне устраивать подставы и диверсии. Мои объяснительные не принимаются во внимание», — написала женщина — водитель трамвая с 20-летним стажем — в группе «Подслушано Пермь».

В «Пермгорэлектротрансе» «URA.RU» пояснили, что сокращение персонала не носит массового характера и происходит в строгом соответствии с Трудовым кодексом РФ. «Это показали совместные проверки прокуратуры и профсоюзов Пермского края», — подчеркнули в организации. О предстоящем увольнении работников предупреждают персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения. Увольняемым работникам выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а на период трудоустройства за работником сохраняется средний месячный заработок, но не больше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия).

Что касается проверок, то, как говорят в «Пермгорэлектротрансе», они проводятся в плановом режиме «для улучшения качества обслуживания и повышения уровня безопасности при использовании пассажирами электротранспорта».