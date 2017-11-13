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Главные новости Югры
19:34  13 ноября 2017 0

Родственники 12-летней мигрантки, которую истязали в Сургуте, не признали вину

Судебное заседание по делу банды Тропиканки в Свердловском областном суде. Екатеринбург, арест, задержание, наручники, суд, судебный процесс
В конце октября сургутский суд арестовал родственников девочкиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сургутские родственники несовершеннолетней уроженки Таджикистана не признают свою вину в истязаниях над ребенком. В пресс-службе следственного управления СКР по ХМАО «URA.RU» сообщили, что пара находится под стражей.

«После того, как родственникам девочки были предъявлены обвинения, они были допрошены. Причинение телесных повреждений девочке они отрицают, свою вину не признают. В данный момент они находятся под стражей», — прокомментировала старший помощник руководителя СУ СКР по ХМАО Алина Никифорова.

Ранее «URA.RU» писало, что в ожоговое отделение сургутской больницы была доставлена 12-летняя девочка. По версии следствия, она приехала в югорский город из Таджикистана и жила здесь у своих дальних родственников — 31-летней женщины и 39-летнего мужчины. Те якобы издевались над ребенком и причинили ей травмы средней степени тяжести. В конце октября сургутский суд арестовал родственников девочки.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил расследование на контроль в центральном аппарате СК России.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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