19:34 13 ноября 2017 0

В конце октября сургутский суд арестовал родственников девочки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сургутские родственники несовершеннолетней уроженки Таджикистана не признают свою вину в истязаниях над ребенком. В пресс-службе следственного управления СКР по ХМАО «URA.RU» сообщили, что пара находится под стражей.

«После того, как родственникам девочки были предъявлены обвинения, они были допрошены. Причинение телесных повреждений девочке они отрицают, свою вину не признают. В данный момент они находятся под стражей», — прокомментировала старший помощник руководителя СУ СКР по ХМАО Алина Никифорова.

Ранее «URA.RU» писало, что в ожоговое отделение сургутской больницы была доставлена 12-летняя девочка. По версии следствия, она приехала в югорский город из Таджикистана и жила здесь у своих дальних родственников — 31-летней женщины и 39-летнего мужчины. Те якобы издевались над ребенком и причинили ей травмы средней степени тяжести. В конце октября сургутский суд арестовал родственников девочки.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил расследование на контроль в центральном аппарате СК России.