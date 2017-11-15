09:00 15 ноября 2017 0

В Сети открыли вакансию президента РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Здравствуйте, сегодня 15 ноября. И вот главные новости за ночь:

Глава минфина Галина Кулаченко вновь показала региональной элите, что спорить с ней не стоит. Значимым стало обсуждение запущенности екатеринбургского ЦПКиО. Что будет с центральным парком и какое решение губернатора изменило бюджет — в материале «URA.RU».

Свердловское отделение «Единой России» накануне выборов в гордуму Екатеринбурга решилось на эксперимент. Проверят, что важнее: власть или деньги.

В Госдуме предложат сделать SIM-карту идентификатором личности. Разрабатывать законопроект планируют начать весной. Если идея будет одобрена, смартфоны заменят россиянам паспорт.

В Сети появились кадры из офиса «Роснефти» перед задержанием экс-министра Улюкаева. Также была выложена аудиозапись телефонного разговора Улюкаева с главой нефтегазовой компании Сечиным, в ходе которого они договариваются о встрече. Напомним, что экс-министра экономического развития РФ обвиняют в получении крупной взятки в размере 2 млн долларов.

В пятерку регионов-лидеров по заболеваемости ВИЧ вошло сразу два представителя с Урала. В целом, с 2011 по 2015 год число ВИЧ-инфицированных в России выросло на 20%.

«Опыт работы не требуется». В Сети открыли вакансию президента России. Работодатель предлагает привлекательные условия, а взамен требует патриотизм и надеется на отсутствие судимостей.