22:41 14 ноября 2017 0

В требованиях к кандидату отсутствие судимости называют «плюсом» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На платформе объявлений о поиске сотрудников SuperJob открыли вакансию на должность президента Российской Федерации. Среди прочих требований к кандидату — активная жизненная позиция, патриотизм и готовность к постоянным командировкам.

Работодателем выступила вся Российская Федерация, а принимать человека на эту должность будут по итогам всеобщих выборов представителями работодателя, а именно — народом России 18 марта 2018 года. Условия весьма привлекательны: личный самолет, государственная квартира и дача, полное содержание за государственный счет, персональный кабинет с видом на Кремль изнутри, «белая» зарплата «по договоренности» и проезд от места проживания к месту работы без пробок.

Взамен работодатель требует патриотизм, гражданство РФ и подтвержденный опыт постоянного проживания в стране не менее 10 лет. В преимуществах для соискателей, пусть и не обязательных, опыт работы на аналогичной должности, отсутствие судимости и наличие образования.

Но также новому президенту придется выполнять должностные обязанности, которые состоят из 20 обязательных пунктов. Среди них — преодолевать кризисы, решать вопросы гражданства, вооружения, внешней и внутренней политики и осуществлять высшую форму государственного поощрения.