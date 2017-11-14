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14 ноября 2017
Главные новости Москвы
22:41  14 ноября 2017 0

«Опыт работы не требуется». В Сети открыли вакансию президента РФ

Ярмарка вакансий. Челябинск., ярмарка вакансий, есть работа
В требованиях к кандидату отсутствие судимости называют «плюсом»Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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На платформе объявлений о поиске сотрудников SuperJob открыли вакансию на должность президента Российской Федерации. Среди прочих требований к кандидату — активная жизненная позиция, патриотизм и готовность к постоянным командировкам.

Работодателем выступила вся Российская Федерация, а принимать человека на эту должность будут по итогам всеобщих выборов представителями работодателя, а именно — народом России 18 марта 2018 года. Условия весьма привлекательны: личный самолет, государственная квартира и дача, полное содержание за государственный счет, персональный кабинет с видом на Кремль изнутри, «белая» зарплата «по договоренности» и проезд от места проживания к месту работы без пробок.

Взамен работодатель требует патриотизм, гражданство РФ и подтвержденный опыт постоянного проживания в стране не менее 10 лет. В преимуществах для соискателей, пусть и не обязательных, опыт работы на аналогичной должности, отсутствие судимости и наличие образования.

Но также новому президенту придется выполнять должностные обязанности, которые состоят из 20 обязательных пунктов. Среди них — преодолевать кризисы, решать вопросы гражданства, вооружения, внешней и внутренней политики и осуществлять высшую форму государственного поощрения.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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