Министра финансов пытались поймать на нестыковках. Она была элегантна

21:21 14 ноября 2017 0

Свердловские депутаты определились с направлением расходов в 2018 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бюджет Свердловской области утвержден. Глава минфина Галина Кулаченко вновь показала региональной элите, что спорить с нею бессмысленно — все равно она разбирается в вопросе лучше. В этот раз самым значимым стало обсуждение запущенности екатеринбургского ЦПКиО. Коммунисты пытались еще поспорить про госдолг и финподдержку предприятий, но оказались не очень подготовленными для этого.

Уже года три, как областные власти демонстрируют на депутатах, что область живет в режиме строжайшей экономии, которую приходится испытывать на себе даже парламентариям. В здании Заксобрания на бюджетных чтениях традиционно прохладно, чтобы тратить меньше денег налогоплательщиков на отопление.

В прошлые годы первое чтение бюджета было одним из самых ярких моментов осенней сессии:

в ожидании начала заседания в фойе перед залом вспоминают пламенные речи экс-лидера коммунистов Дмитрия Шадрина, бывшего депутата Георгия Перского, да и ушедших недавно в Госдуму Андрея Альшевских и Дмитрия Ионина. Без них изобличать власть особенно некому, и процесс с самого начала принимает спокойную предсказуемую форму.

Из новинок: в этот раз перед обсуждением самого законопроекта первым вопросом в повестку поставили доклад первого вице-губернатора Алексея Орлова «Об основных направления бюджетной и налоговой политики области». Фактически: сжатая версия бюджетного послания главы региона, представленного в октябре. «Основные направления бюджетной политики — это эффективное использование бюджетных расходов и инвестирование в человеческий капитал», — напомнил замглавы области. И порядка двадцати пунктов, в том числе: подготовка востребованных кадров, перевод школ на работу в одну смену, льготы медсотрудникам первичного звена, совершенствование госуслуг.

Традиционно министры приходят на слушания по бюджету, чтобы при необходимости ответить на вопросы депутатов. Но в этот раз их не спрашивали Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С такими соображениями и приступили к основному вопросу.

Доходы бюджета в 2018 году планируются на уровне 209,8 миллиарда рублей. Это на 5,8 миллиарда больше, чем по итогам 2016-го. С учетом, что по итогам 2016 года область заработала 204 миллиарда — цифры не впечатляющие, о чем в процессе обсуждений поинтересовались депутаты. Но Галина Кулаченко все объяснила: «Не совсем корректно сравнивать с бюджетом 2016 года после трех корректировок. За год он вырос на 20 миллиардов». Кстати, если смотреть, что было «на старте», то результат получается более внушительным: к первому чтению год назад доходы области заявлялись на уровне 184,8 миллиарда рублей.

Основные источники дохода бюджета остаются те же, что и раньше: налог на прибыль — 69,5 миллиарда, НДФЛ — 65,1 миллиарда, налог на имущество организаций — 30,6 миллиарда, акцизы — 15,6 миллиарда.

Расходы — 217,5 миллиарда, также большая часть традиционно на социальную сферу. На образование — 57,2 миллиарда, здравоохранение — 18 миллиардов, соцполитику — 68 миллиардов.

«Единственная особенность формирования бюджета на 2018 год — существенное увеличение межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям. Вызвано это, в первую очередь, решением губернатора Свердловской области, результатами работы согласительной комиссии», — обозначила преемственность бюджетов 2016 и 2017 года Галина Кулаченко.

Большая часть вопросов депутатов свелась либо к частным темам, которые традиционно проговариваются на согласительных комиссиях, когда бюджет разбирается в деталях. И именно там глава минфина и предложила их обсуждать. Либо к попыткам эпатировать и поймать главного финансиста области на несоответствиях, правда, безуспешных. Главным образом со стороны коммунистов.

«В законопроекте планируется увеличение потолка госдолга до 122 миллиардов. При этом мы тратим средства только на обслуживание процентов по долгу, не затрагивая тела долга. Что правительство планирует сделать с телом долга, постоянно растущим?» — начал атаку коммунистов депутат Александр Ладыгин.

Александр Ивачев попробовал бросить вызов главе минфина, но очень осторожно: вперед коммунист отправил своего товарища Ладыгина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Что касается тела госдолга: на сегодняшний день у нас снижение госдолга на 20 миллиардов рублей — до 52,6 миллиардов, поэтому говорить, что мы с ним не работаем — нельзя», — ответила Галина Кулаченко.

Спекуляция на тему «верхнего предела» появляется во время обсуждений бюджета не в первый раз. И всякий раз вызывает недоумение и улыбки со стороны представителей минфина, наблюдающих за обсуждениями. Как один из них пояснил корреспонденту «URA.RU», фактически тот означает лишь рост собственных доходов региона, исходя из которых и устанавливается, показатель абсолютно технический, дающий больше поводов для оптимизма, чем критики, но неподготовленных депутатов впечатляют цифры, слово «долг», и в результате возникают подобные дискуссии.

А вот лидер коммунистов Александр Ивачев решил поспорить предметно: посетовал на ужасное состояние ЦПКиО в Екатеринбурге и предложил выделить Екатеринбургу помощь на приведение парка в порядок (122 миллиона рублей). На этот раз отвечать пришлось вице-губернатору Алексею Орлову, и тот заверил, что до ЦПКиО дело со временем обязательно дойдет, но на следующий год уже заявлено приведение в порядок Шарташского лесопарка. Галина Кулаченко добавила лишь, что на 2017-й региональной столице и так выделяется полмиллиарда из областного бюджета на благоустройство.

В конечном счете, коммунистов все это не устроило, и они объявили, что будут голосовать против. Хотя бы потому, как объяснил Александр Ивачев, что КПРФ в Госдуме голосует против федерального бюджета.

Кроме того, он считает, что область поддерживает не те предприятия: «Для сравнения: в эти выходные обратились ко мне представители качканарского предприятия. У них долги перед банком 300 миллионов, сколько мы на „Титановую долину“, скорее всего, будем выделять. Они закредитованы, послезавтра — банкротство. Вот деньги на то, чтоб поддержать такие предприятия, у нас не заложены (….) Меры поддержки, которые мы предлагаем — они направлены, прежде всего, на успешные предприятия», — заявил Александр Ивачев.

Время, когда Галине Кулаченко приходилось воевать с депутатами — прошло. В этот раз все ее предложения приняли почти единогласно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Председатель бюджетного комитета Владимир Терешков, всегда переживающий по поводу критики финансового законопроекта, судя по его виду, тоже хотел что-то добавить, но в этот раз сдержался, ограничившись лишь едким замечанием, что ничего нового не произошло: «Фракция КПРФ с 2004 года не голосует за принимаемый бюджет».

Дальнейшее обсуждение бюджета области на 2018 год пройдет на согласительных комиссиях, где депутатам и минфину предстоит обсудить около сотни предложений. Начнутся те уже в среду, 15 ноября, и займут неделю. После этого проект главного финансового документа региона на следующий год будет представлен на повторное утверждение.