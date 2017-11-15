Регионы УрФО стали лидерами по заболеваемости ВИЧ

04:25 15 ноября 2017 0

С 2011 по 2015 год числа ВИЧ-инфицированных в России выросло на 20% Фото: Анна Майорова © URA.RU

Тюменская область и Пермский край вошли в первую пятерку регионов России с самой высокой заболеваемостью ВИЧ. Помимо них в топе также оказались Кемеровская, Иркутская и Новосибирская области. Во всех этих регионах показатель по количеству зараженных вдвое-втрое выше среднестатистического уровня. Об этом говорится в данных Роспотребнадзора за период январь—сентябрь 2017 года.

Основными путями распространения ВИЧ эксперты называют незащищенные половые контакты и наркоманию, а причиной высокой распространенности этого заболевания — недостаток профилактических мер по сдерживанию вируса в этих регионах, пишет газета «Известия».

Свердловская область, где по данным за прошлый год насчитывалось больше всего ВИЧ-инфициарованных, по темпам выявления новых зараженных находится на 15 месте по России. В целом же по стране, по данным Минздрава, с 2011-го по 2015-й год число новых зараженных выросло на 20,1%. Однако в прошлом году показатель заболеваемости начал снижаться.