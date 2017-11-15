«URA.RU» выяснило, куда отправится Медведев в ХМАО

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава «Роснефти» Игорь Сечин откроют в ХМАО новое месторождение рядом с поселком Горноправдинск (Ханты-Мансийский район). Об этом «URA.RU» сообщили источники, знакомые с ситуацией.
Визит Дмитрия Медведева предварительно запланирован на 21 ноября. По сведениям инсайдеров, премьер-министр примет участие во вводе нового месторождения «Конданефти» — этот актив в апреле 2017 года «Роснефть» приобрела за 40 млрд рублей у Независимой нефтегазовой компании (ННК), принадлежащей бывшему главе госкорпорации Эдуарду Худайнатову. Ранее в «Роснефти» заявляли, что планируют запустить добычу нефти на месторождениях «Конданефти» до конца года. По неофициальным данным, премьер-министр прилетит в Ханты-Мансийск, однако не задержится в столице региона и сразу же отправится на объект «Роснефти».
Официального подтверждения визита главы правительства России в Югру на этот момент нет. В департаменте пресс-службы и информации правительства РФ корреспонденту «URA.RU» сообщили, что информацию о приезде Медведева должны предоставить в региональном правительстве. В окружном департаменте общественных и внешних связей на момент публикации визит премьер-министра никак не комментируют. В управлении информационной политики «Роснефти» не ответили на звонки по указанным на сайте корпорации телефонам.
Добавим, это будет третий визит Дмитрия Медведева в ХМАО. В 2008 году он приезжал в Югру для участия в саммите «Россия—Евросоюз», в 2010-м — запускал первую очередь газотурбинной электростанции на Приобском месторождении («Роснефть»). Тогда Медведев посещал ХМАО в статусе президента России.