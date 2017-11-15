В Перми педагогам урезали отпуска и добавили рабочих часов

19:44 15 ноября 2017 0

Педагогов, которые занимаются реабилитацией детей, не считают настоящими учителями Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Сотрудники Пермского восстановительного центра для детей жалуются на условия труда. Многим из них увеличили рабочую неделю и сократили продолжительность отпуска. При этом зарплаты так и не увеличили.

Изменения условий труда в Центре восстановительного лечения городской детской поликлиники №6 коснулись только тех сотрудников, кто оказывает педагогическую помощь детям — у медиков все осталось по-прежнему. «Нам раздали документы, что с 1 января 2018 года нам увеличивают рабочую неделю с 36 до 40 часов, а отпуск вместо 56 дней, положенных педагогам, составит стандартные 28 дней. Те, кто не согласен, попадут под сокращение», — рассказал «URA.RU» источник, знакомый с ситуацией. Изменения касаются восьмерых сотрудников, среди которых психологи, логопеды и непосредственно педагоги.

В пресс-службе краевого минздрава подтвердили, что у немедицинского персонала ЦВЛ меняется график работы. При этом в ведомстве пояснили, что центра нет образовательной лицензии, а значит, что и педагогов как бы тоже нет. «Деятельность по обучению и воспитанию пациентов в качестве основной и дополнительной деятельности в ЦВЛ не осуществляется, поэтому лицензии на образовательную деятельность ГАУЗ ПК „ГДКП № 6“ не требуется. Таким образом, на работников ЦВЛ не распространяется действие нормативных актов, устанавливающих сокращенную продолжительность рабочего времени и ежегодные основные удлиненные оплачиваемые отпуска», — сообщила «URA.RU» начальник отдела по организации медицинской помощи детям министерства здравоохранения Пермского края Наталья Долгомирова.

Сами работники, которых коснутся изменения, в недоумении. «Если у центра нет образовательной лицензии, значит, что мы не имеем права там работать? Значит, мы не несем ответственность, когда занимаемся с детьми?», — говорит одна из сотрудниц ЦВЛ.

Аналогичная ситуация сложилась в некоторых других городах России. Так, учителям-дефектологам специализированного дома ребенка Петрозаводска с мая 2016 года был удлинен рабочий день с 4 часов до 7 и сокращен отпуск с 56 до 28 дней. Объяснение то же — у учреждения отсутствует лицензия на образовательную деятельность. То же самое произошло в краевой клинической больнице Хабаровска. Сотрудники этих учреждений неоднократно жаловались в интернете на ухудшение условий труда.

«К сожалению, часто приказы, касающихся педагогических работников системы здравоохранения, не всегда верно трактуются представителями администрации на местах. Логопеды и дефектологи действительно осуществляют обучение в лечебном процессе. Но логопедия/дефектология не входят в лицензируемый вид деятельности здравоохранения, а федеральных государственных образовательных стандартов для данных специалистов организаций сферы здравоохранения еще нет. Следовательно, работая в системе здравоохранения, вы сохраняете оплату труда, количество рабочего времени и отпусков по системе образования», — поясняет в Сети член Союза реабилитологов России Светлана Норвилс.