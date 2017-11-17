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12:03  17 ноября 2017 0

Югорские нефтяники взяли в помощники «цифровых двойников»

Центр управления добычей создан в рамках программы «Цифровое месторождение»Фото: пресс- служба «Газпромнефть-Хантоса»

«Газпромнефть-Хантос» запустил в работу Центр управления добычей (ЦУД), объединивший разработанные в компании решения по повышению эффективности нефтедобычи. Одной из ключевых систем центра является «Цифровой двойник» процесса механизированного подъема жидкости — набор гибридных цифровых моделей, от погружных насосов на скважинах до пункта коммерческой сдачи нефти. Двойник может самообучаться в зависимости от информации, поступающей через средства автоматизации, подбирает оптимальный режим работы и заранее идентифицирует нештатные ситуации.

От «цифрового двойника» задания на проведение геолого-технических мероприятий на скважинах передаются в систему управления текущим и капитальным ремонтом скважин «ЭРА.Ремонты». Она выстраивает план движения бригад и проведения технологических операций с учетом состояния фонда скважин.

Данные, которые собирают «цифровой двойник», «ЭРА.Ремонты» и другие системы «Газпромнефть-Хантоса», аккумулируются в центре управления добычей и могут быть визуализированы на рабочих местах специалистов и специальной видеостене.

В ближайшем будущем функционал ЦУД планируется расширить: предприятие завершает тестирование «Цифровых двойников» систем подержания пластового давления, энергообеспечения, подготовки и утилизации попутного газа. «Газпром нефть» намерена открыть аналогичные центры и в других дочерних обществах.

«Информационные технологии существенно меняют современное производство. Цифровая трансформация уже сегодня дает „Газпром нефти“ объективные конкурентные преимущества. Для нас цифровизация является инструментом повышения производственных и финансовых показателей. Инвестируя в высокотехнологичные решения управления производством, наша компания создает новые стандарты промышленной и экологической безопасности, которые определят развитие российской нефтяной отрасли», — пояснил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

«Применение методов искусственного интеллекта дает „Газпромнефть-Хантосу“ колоссальные возможности. Предприятие будет работать над ускоренной „оцифровкой“ производственных процессов — автоматизацией, сокращением прямого участия людей и, что особенно важно, снижением „человеческого фактора“ и вероятности ошибок при принятии управленческих решений. Технологии на основе искусственного интеллекта как раз и позволяют справиться с поставленными задачами», — отметил генеральный директор «Газпромнефть-Хантоса» Сергей Доктор.

Артем Косых
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