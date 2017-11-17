Генерала ФСО, у которого нашли миллиард в квартире, осудили на 10 лет

Экс-глава ФСО по Северо-Кавказскому федеральному округу, генерал-лейтенант Геннадий Лопырев, приговорен к 10 годам колонии строгого режима за взяточничество. Также бывшего госслужащего обязали выплатить штраф в размере 150 миллионов рублей.
Как отметила сторона защиты осужденного, бывшего сотрудника Федеральной службы охраны не лишили звания и наград. По данным следствия, генерал получал взятки от коммерческих структур за покровительство при заключении контрактов, передают «Дни.ру».
Ранее внутренняя проверка ФСО России подразделений службы на Кавказе выявила в действиях Лопырева серьезные нарушения законодательства. В его квартире нашли один миллиард рублей наличными, отмечает «Национальная служба новостей». По некоторым данным, его задержание связано с распределением земельных участков под строительство олимпийских объектов.