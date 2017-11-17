{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Письмо руководству СК и Генпрокуратуры отправил Пушков
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,99
Динамика за 2 недели
Евро 70,70
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
17 ноября 2017
Главные новости Москвы
13:35  17 ноября 2017 1

Генерала ФСО, у которого нашли миллиард в квартире, осудили на 10 лет

Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, дверь, сизо, зона, арест, ключи, колония, тюрьма, замок, следственный изолятор, тюремная камера
Экс-госслужащего отправят в колонию строгого режимаФото: Анна Майорова © URA.RU

Экс-глава ФСО по Северо-Кавказскому федеральному округу, генерал-лейтенант Геннадий Лопырев, приговорен к 10 годам колонии строгого режима за взяточничество. Также бывшего госслужащего обязали выплатить штраф в размере 150 миллионов рублей.

Как отметила сторона защиты осужденного, бывшего сотрудника Федеральной службы охраны не лишили звания и наград. По данным следствия, генерал получал взятки от коммерческих структур за покровительство при заключении контрактов, передают «Дни.ру».

Ранее внутренняя проверка ФСО России подразделений службы на Кавказе выявила в действиях Лопырева серьезные нарушения законодательства. В его квартире нашли один миллиард рублей наличными, отмечает «Национальная служба новостей». По некоторым данным, его задержание связано с распределением земельных участков под строительство олимпийских объектов.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров