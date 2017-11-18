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18 ноября 2017
17 ноября 2017
Главные новости Москвы
08:14  18 ноября 2017 0

Неумелые врачи и дорогое лечение: россияне назвали главные проблемы медицины

Пресс-тур на территорию медгородка, открытие новой поликлиники, вручение автомобилей скорой медицинской помощи. Челябинск, аптека, лекарства, медицина, аптечный киоск
Лекарства в аптеках недоступны для части гражданФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Больше половины россиян недовольны ситуацией в сфере здравоохранения. По данным опроса ВЦИОМ, таких сейчас насчитывается 52% от общего числа респондентов.

40% жителей страны уверены в низкой профессиональной подготовке врачей, что приводит к неверным диагнозам и неправильно назначенному лечению. Столько же респондентов считают, что проблемы связаны с нехваткой кадров. Еще 35% опрошенных считают, что цены на лекарства и медицинские услуги сегодня неоправданно высоки, 40% граждан назвали основной причиной проблем отрасли недостаточное оснащение больниц современным оборудованием, отмечает RT.

Впрочем, более трети опрошенных граждан (37%) полагают, что в российской медицине ситуация остается удовлетворительной, а 9% и вовсе сочли состояние отрасли хорошим, передает телеканал 360.

В исследовании приняли участие 1200 совершеннолетних граждан России.

Лев Истомин
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