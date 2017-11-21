16:13 21 ноября 2017 0

Аннна Кузнецова считает, что школьник выразил свою мысль неправильными словами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заступилась за гимназиста из Нового Уренгоя, который в Бундестаге выступил с речью о могилах фашистов. Омбудсмен потребовала «немедленно прекратить гонения на мальчика и его родных» и попросила правоохранителей присмотреться к угрозам в адрес семьи юного ямальца.

Кузнецова считает, что гимназист пытался донести до немецких слушателей мысль «война — это зло как для тех, против кого она направлена, так и для тех, кто ее развязал», а не оправдывал нацизм, пишет «Интерфакс». Но старшеклассник раскрыл тезис, что и вызвало шквал критики.

«Причем в основном все это обрушилось на подростка, никто не разбирался в причинах, в истинном отношении ребенка и его семьи к войне. Унижением и травлей патриотизм точно не воспитаешь», — подчеркнула Кузнецова.

Омбудсмен вместе с тем призвала очистить преподавание истории от идеологии. Также правозащитница пообещала направить запрос в Рособрнадзор с просьбой прояснить, какие международные образовательные программы реализуются в России в рамках преподавания истории и обществознания.

Старшеклассник в составе делегации гимназистов из Нового Уренгоя выступил в германском Бундестаге с «покаянной речью». Школьник рассказал, что могилы солдат вермахта находятся в ужасном состоянии в России, хотя некоторые немцы «не желали воевать».

В соцсетях гимназиста тут же обвинили в оправдании нацизма, например, блогер Сергей Колясников написал запросы о проверке ямальца в прокуратуру, ФСБ, администрацию президента РФ. На защиту старшеклассника лично встал глава Нового Уренгоя Иван Костогриз, а также за него заступились в Кремле.

Позднее, мама школьника рассказала журналистам, что вместе с сыном писала речь, но из-за регламента мероприятия выступление пришлось урезать. Женщина сообщила, что гимназист сам сократил текст и, видимо, не понял, как от этого исказился смысл. «Мне самой теперь страшно читать, что получилось, — скала мама школьника. — Мой ребенок изучает историю и знает, как расставлены приоритеты».