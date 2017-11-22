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10:27  22 ноября 2017 0

Сургутского депутата лишают полномочий после ухода из «Единой России»

Евгения Барсова лишают мандата, теперь официальноФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Дума Сургута в среду, 22 ноября, примет решение о досрочном прекращении полномочий депутата Евгения Барсова. Копия предлагаемого проекта решения есть в распоряжении «URA.RU».

В документах к заседанию гордумы говорится, что в конце октября поступило письменное заявление Евгения Барсова о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию. После отставки депутата в Сургуте пройдут довыборы. Предположительно — осенью 2018 года.

Евгений Барсов, напомним, также вышел из «Единой России». Он заявил, что не согласен с деятельностью «партии власти» в некоторых важных вопросах. «Если коротко — не устраивает экономическая политика партии. Не так все построено. С внешней политикой согласен, а вот к внутренней есть вопросы», — заявил «URA.RU» Барсов.

Евгений Барсов является директором строительной компании «Сургутстройтрест». Бизнесмен состоял в «Единой России» с 2004 года и трижды избирался в городскую думу.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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