11:36 22 ноября 2017 0

По оценкам специалистов, ремонт здания обойдется в 24 миллиона рублей Фото: 59.ру

В Перми жители многоэтажки, находящейся в аварийном состоянии, всеми силами пытаются привлечь внимание чиновников. Выяснилось, что 400-квартирный дом начал рушиться со дня заселения. Теперь здание равномерно покрывают трещины, а одна из стен за последний год отклонилась почти на сантиметр.

«Все началось с углов десятиэтажки — они начали разваливаться. Это было еще в 2007 году, через год после постройки. Мы обратились к застройщику, но нам сказали, что это из-за усадки дома. Мы сделали укрепление стены. Чуть позже увидели, что в шестом подъезде отходит крыльцо. Нам тоже сказали, что это идет усадка», — цитирует сотрудника ТСЖ Татьяну Никитину портал «59.ру».

Компания «Рома», проводившая экспертизу здания на Подлесной, 3А, выявила такое количество нарушений, что они едва уместились на 100 страницах. Здание состоит из трех разных секций, и проблемы есть в каждой из них. Проверка выявила многочисленные трещины в стенах, локальные разрушения кирпичной кладки и отклонения рядов кладки от горизонтали. Эксперты уверены, что здание нуждается в срочном ремонте. В противном случае одной из частей дома грозит обрушение, а во второй может обвалиться козырек.

После многочисленных жалоб жильцов администрация Перми признали ситуацию в доме аварийной. Необходимые на ремонт средства возможно получить из Фонда капитального ремонта. Сейчас собраны все необходимые документы, однако до решения проблема еще далеко: по плану, многоэтажку должны ремонтировать лишь через 30 лет. Для экстренного ремонта жильцы должны исправно платить взносы за капремонт (при уровне собираемости не ниже 80 процентов).



«Перенос срока не был согласован по причине низкой собираемости в доме. С февраля 2015 года было начислено 6,1 млн рублей за капитальный ремонт. Оплачено только 4,1 млн рублей. Уровень собираемости составил 65%. Причем некоторые должники с 2015 года не заплатили ни разу и накопили долги в несколько тысяч рублей», — пояснили представители госжилнадзора Перми.

