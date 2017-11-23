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Главные новости Пермского края
13:37  23 ноября 2017 0

Уникальное советское панно, которое едва не разрушили в Перми, переедет в музей современного искусства

Большая часть уникальных плит уничтожена — от панно осталось не более 20%Фото: Надежда Агишева

Обломки советского панно «Наука», которое украшало стену здания НИИ управляющих машин и систем (НИИУМС), заберет к себе на склад музей современного искусства PERMM. Большая часть уникального произведения советского монументального искусства, скорее всего, уже утеряна.

Во вторник, 21 ноября, пермяки были шокированы тем, как со здания НИИУМС по адресу ул. Ленина, 66 буквально снесли панно «Наука». Оно было создано в 1982 году художниками Степаном и Еленой Калюпановыми в технике эмали — очень редкой в СССР. После широкого общественного резонанса разрушение было остановлено, а чиновники, собственники здания и эксперты в области искусства собрались на совещание, чтобы решить дальнейшую судьбу панно.

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Руководство НИИУМС пообещало, что остатки произведения искусства будут сниматься максимально аккуратно, чтобы не испортить их внешний вид. Плиты панно доставят на склад музея современного искусства PERMM. «Несколько плиток забрали художники — Александр Жунев и Виктор Фрукты. Еще одну плитку забрала Надежда Агишева (депутат гордумы и меценат — прим. ред.), чтобы показать реставраторам. Часть плиток, которые отпали вместе с бетонной „шубой“, осталась у здания НИИУМС — вручную их унести практически невозможно. Сейчас решается вопрос об их доставке в PERMM», — рассказала «URA.RU» Наиля Аллахвердиева, директор музея.

По словам собеседницы агентства, панно будет отреставрировано. Вариантов реставрации несколько — от полной реконструкции до частичного восстановления. «Есть опасение, что большая часть панно утрачена — сохранилось лишь порядка 20%. Остальное либо кто-то утащил, либо собственники вывезли как строительный мусор», — говорит Наиля Аллахвердиева. Где впоследствии будет располагаться панно, пока неизвестно, но точно не на здании НИИУМС.

Анна Белкина
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