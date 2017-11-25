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25 ноября 2017
24 ноября 2017
03:16  25 ноября 2017 0

Робот София заявила о желании иметь собственную семью

Робот заявил, что семья является «действительно важной вещью»ФОТО: Wikipedia

Робот по имени София выразила уверенность в том, что дроиды, как и люди, заслуживают право иметь семью. Об этом сообщает Daily Mail.

«Я думаю, вам очень повезло, если у вас есть любящая семья, а если нет, то вы заслуживаете этого. Я думаю, это одинаково верно для роботов и людей», — заявила София.

Также она добавила, что очень хотела бы иметь дочь-робота, потому что, семья для нее является «действительно важной вещью».

София является человекоподобным роботом, который был разработан гонконгской компанией Hanson Robotics. Имея внешний облик женщины, она спроектирована таким образом, чтобы учиться и адаптироваться к поведению людей, а также работать с ними. С Софией проводились множество встреч по всему миру. В октябре 2017 года она стала подданной Саудовской Аравии и первым роботом, получившим гражданство какой-либо страны.

Александр Черноскутов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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