Британцы сообщили о гибели мирного населения при авиаударе ВСК России
В результате авиаудара ВКС России по позициям боевиков запрещенной в стране террористической организации «Исламское государство», погибли 34 мирных жителя, включая 15 детей. С таким заявлением выступил британский штаб Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека.
Как уточнили эксперты штаба, удар был нанесен в воскресенье, 26 ноября, по деревне Аль-Шафах на восточном берегу реки Евфрат, пишет «Коммерсант». В операции, как ранее сообщало Минобороны, участвовали шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 под прикрытием истребителей Су-30СМ и Су-35С.
Кроме того, в социальных сетях военным ведомством было опубликовано видео авиаударов, которое уже посмотрели больше 36 тысяч человек.