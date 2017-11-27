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27 ноября 2017
26 ноября 2017
Главные новости Москвы
01:35  27 ноября 2017 0

Правозащитники рассказали о гибели десятков мирных жителей Сирии при ударе ВКС России. ВИДЕО

Открытая лицензия от 16.12.10.2016. Япония, Сирия, Пальмира, Сирия, война в сирии
Британцы сообщили о гибели мирного населения при авиаударе ВСК РоссииФото: pixabay.com
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В результате авиаудара ВКС России по позициям боевиков запрещенной в стране террористической организации «Исламское государство», погибли 34 мирных жителя, включая 15 детей. С таким заявлением выступил британский штаб Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека.

Как уточнили эксперты штаба, удар был нанесен в воскресенье, 26 ноября, по деревне Аль-Шафах на восточном берегу реки Евфрат, пишет «Коммерсант». В операции, как ранее сообщало Минобороны, участвовали шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 под прикрытием истребителей Су-30СМ и Су-35С.

Кроме того, в социальных сетях военным ведомством было опубликовано видео авиаударов, которое уже посмотрели больше 36 тысяч человек.

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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